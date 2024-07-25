Дружина присоромила чоловіка, заспівавши на весіллі його колеги: як відреагували наречені

Жінка стала справжньою зіркою вечора, коли заспівала на весіллі. Однак єдиною людиною, яка не оцінила старань гості, був її чоловік. Той почувався присоромленим.

Чоловіку не сподобалася поведінка дружини

Пара відвідувала весілля колеги чоловіка, то ж дружина на святкуванні знала лише трьох людей. Вона зізналася, що весілля було трохи скучним спочатку.

Читайте також Гепі-енд чи розлучення: люди, які залишилися з партнерами після зради, розповіли, що було далі

Раптом жінка почула, як гості почали співати популярну пісню. Вона пішла до діджея й попросила увімкнути її, аби розрядити атмосферу і щоб всі почали танцювати. Люди одразу позбігалися на танцмайданчик, а діджей простягнув їм мікрофон. Ніхто не наважувався співати у нього, то ж мікрофон у руки взяла жінка. На її спів прийшло більше гостей, і вони почали підспівувати їй.

Коли я закінчила, дехто почав аплодувати. По дорозі назад наречений і наречений схопили мене і сказали, що я чудово попрацювала. Вони змусили мене випити з ними порцію віскі, а потім я пішла до своєї початкової групи. Я сяяла і була така схвильована, але мій чоловік був обурений,

– розповіла жінка.

Один з колег чоловіка сказав, що його дружина була неймовірною на танцмайданчику, однак той лише криво усміхнувся. Дружина зрозуміла, що він почувається присоромленим за її спів. Це трохи засмутило її, то ж вона вирішила дізнатися думку користувачів мережі щодо цієї ситуації.

Більшість людей зауважили, що така поведінка жінки могла бути недоречною, оскільки це було весілля колеги, а не близького друга чи родича. Мовляв, жінці пощастило, що нареченим сподобалася її витівка. Та були й ті, які казали, що неправим був чоловік, а дружина лише хотіла зробити свято веселішим.