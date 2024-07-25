Чоловіку не сподобалася поведінка дружини

Пара відвідувала весілля колеги чоловіка, то ж дружина на святкуванні знала лише трьох людей. Вона зізналася, що весілля було трохи скучним спочатку.

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Раптом жінка почула, як гості почали співати популярну пісню. Вона пішла до діджея й попросила увімкнути її, аби розрядити атмосферу і щоб всі почали танцювати. Люди одразу позбігалися на танцмайданчик, а діджей простягнув їм мікрофон. Ніхто не наважувався співати у нього, то ж мікрофон у руки взяла жінка. На її спів прийшло більше гостей, і вони почали підспівувати їй.

Коли я закінчила, дехто почав аплодувати. По дорозі назад наречений і наречений схопили мене і сказали, що я чудово попрацювала. Вони змусили мене випити з ними порцію віскі, а потім я пішла до своєї початкової групи. Я сяяла і була така схвильована, але мій чоловік був обурений,

– розповіла жінка.

Один з колег чоловіка сказав, що його дружина була неймовірною на танцмайданчику, однак той лише криво усміхнувся. Дружина зрозуміла, що він почувається присоромленим за її спів. Це трохи засмутило її, то ж вона вирішила дізнатися думку користувачів мережі щодо цієї ситуації.

Більшість людей зауважили, що така поведінка жінки могла бути недоречною, оскільки це було весілля колеги, а не близького друга чи родича. Мовляв, жінці пощастило, що нареченим сподобалася її витівка. Та були й ті, які казали, що неправим був чоловік, а дружина лише хотіла зробити свято веселішим.