Таємні стосунки, вагітність та розлука на час війни: історія кохання Тараса Тополі та Alyosha

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка Alyosha – одна з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. На час війни артистка з дітьми виїхала в США, а Тарас залишився захищати Україну. Але 30 серпня сім'я знову возз'єднається і з нагоди повернення коханої та дітей Тополі ми розповімо їхню зворушливу історію кохання.

Все почалося з дружби, яка згодом переросла у щасливий союз. Першою про свої почуття розповіла саме Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя). Артистка більше не могла тримати все в собі, тож вирішила зробити перший крок. Тарас теж довго не зволікав і відповів їй взаємністю, пише 24 Канал.

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Таємні стосунки, вагітність та весілля

Закохані не одразу розсекретили свої стосунки. Кілька років вони зустрічалися таємно. Це тривало, поки Alyosha не завагітніла. Щоб у публіки не виникало зайвих питань про батька дитини, Тарас та Олена вирішили розповісти, що кохають одне одного.



Тарас Тополя та Alyosha / Фото з відкритих джерел

3 квітня 2013 року артистка народила коханому сина, якого назвали Романом. Хлопчик з'явився на світ в США, де живе велика родина Тополі. Зірковий татусь розповідав, що на таке рішення повпливало його особисте бачення майбутнього в Україні. Однак після пологів Alyosha разом із первістком повернулася до Києва.

І вже після цього, в серпні, вони зіграли весілля у колі найближчих людей.



Весілля Alyosha та Тараса Тополі / Фото Viva

Тарас і Олена люблять розпалювати пристрасть, жартувати. Так було й на весіллі. Щоб додати перчинки в церемонію, в РАЦСі виконавиця не одразу відповіла на запитання, чи згодна стати дружиною Тополі. Та й, як виявилося, весілля для закоханих було лише формальністю задля дитини.

У нас не було традиційного весілля, ми просто розписалися. Для нас це неважливо. Це формальність, щоб все було документально правильно для дитини,

– казала пара в одному з інтерв'ю.

Згодом Тарас ділився, що діти – це своєрідний клей у стосунках, спільна любов і відповідальність. Подружжя може переживати будь-які періоди, а коли є діти, то відчуває відповідальність перед ними, що однозначно робить сім'ю міцнішою.

У 2015 році в пари народився ще один син – Марко. Другі пологи Олени пройшли вже в Україні. А в лютому 2020 року стало відомо, що співачка втретє вагітна. 14 серпня в одному з пологових будинків Києва вона народила дівчинку Марію.



Тарас Тополя та Alyosha з трьома дітьми / Фото з інстаграму співачки

Розлука на час війни

Вони насолоджувалися життям, працювали, мріяли, виховували дітей. Здавалося б, все найкраще ще попереду. Однак все змінилося 24 лютого 2022 року.

Того дня перевернулися життя мільйонів українців. Тарас поспішив відправити Олену з дітьми за кордон, вони полетіли до його мами в США. А сам взяв у руки зброю та разом з колегами з гурту "Антитіла" став на захист України.



"Антитіла" вступили в ТрО / Фото з інстаграму Тараса Тополі

Вони не знали, коли побачаться знову, коли зможуть обійнятися. Але були впевнені, що кохання здолає все.

Поки Тарас допомагав українським військовим на Київщині, потім виконував бойові завдання на Харківщині, Олена дбала про дітей, була з ними в Америці та паралельно виступала на благодійних концертах на підтримку України.

Якби в мене була можливість, я б теж пішла на фронт. Зараз є багато інформації про те, що чоловіки ховаються від повісток. Вважаю, що кожен свідомий чоловік, який розуміє, що може допомагати рятувати Україну, не має ховатися. Для мене дуже дивно, коли хлопці ховаються. Адже зараз відбувається тероризм, ми щодня втрачаємо життя людей. Тому я б сама пішла, якби не треба було вивозити дітей. Я б була разом з Тарасом,

– розповідала Олена в інтерв'ю 24 Каналу.



Довгоочікувана зустріч Тараса Тополі та Alyosha / Фото з інстаграму співачки

Влітку 2022 року артистка не витримала, дуже сумувала за коханим і на кілька днів приїхала до Києва. Тарас не відмовляв її, бо так само безмежно скучив. Тоді в нього була коротка відпустка і вони змогли провести час разом.

А восени Тополю та інших музикантів "Антитіл" відкомандирували наказом Валерія Залужного з Харківщини до Києва. Артисти повернулися на сцену та продовжили допомагати побратимам у тилу. Тарасові вдалося полетіти в США, щоб побачитися з дітьми. Оскільки він є багатодітним батьком, то проблем з виїздом за кордон не було.



Тарас Тополя з донькою / Фото з інстаграму артиста

Згодом він повернувся в Україну, а сім'я залишилися в США. Але настав час повертатися. 30 серпня 2023 року Олена разом з дітьми повертаються в Україну. Роман і Марко навчатимуться в українській школі, Марія ходитиме до дитячого садка в Києві. Зіркові батьки вже подумали, де ночуватимуть діти у випадку повітряних тривог.

Артист зізнався, що стосунки на відстані – це дуже складно. Але між Оленою і Тарасом збереглася довіра, що допомагає долати всі труднощі, які підкидає доля.

Для мене кохання – це все, навіть просто поїхати поміняти масло чи резину в її машині. Такі речі, коли ти, як чоловік, береш на себе відповідальність. З боку це виглядає ніби рутина, але це фундаментальний прояв любові. У будь-якій ситуації вона знає, що я поруч,

– казав Тарас.



Тарас Тополя та Alyosha / Фото з інстаграму артиста

Тарас та Олена – приклад подружжя, де кохання та пристрасть не згасають навіть після багатьох років шлюбу. Побутова рутина, діти, робота не можуть зруйнувати ті щирі почуття, які панують між закоханими.