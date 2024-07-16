Відома блогерка прилетіла до коханого в іншу країну, а потрапила у пастку

На жаль, не всі історії, які починаються як романтична казка, мають щасливий фінал. Блогерка Rivata Dutta подолала заради коханого тисячі кілометрів. А він залишив її у пастці.

Рівата зізналася, що заради цієї екстремальної подорожі змінила все, до чого звикла. Зазвичай вона подорожує з декількома валізками, а до коханого прилетіла з одним рюкзаком. Їй було байдуже на комфорт, головне – зустрітися. Але романтичний порив дівчини коханий не оцінив.

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"Королево, тримайся"

Деталі драматичної історії Рівата розповіла у соцмережі. З коханим вона познайомилася під час відвідин Японії. Тоді між ними спалахнула іскра, але залишалося лише два дні. Загалом ця історія має вайб фільму "До сходу сонця".

Хлопець розповів, що влітку мандруватиме до Північної Америки. Рівата вирішила скласти йому компанію. Заради зустрічі вона поступилася своїми правилами й прилетіла до Перу з одним рюкзаком. Рівата сподівалася, що коханий зустріне її там. Однак він не приїхав до аеропорту. Та ще й раптом перестав відповідати на дзвінки.



Рівата їхала на побачення, а опинилася у халепі / Фото з соцмереж дівчини

Тепер Рівата застрягла сама у чужій країні, де почувається "у пастці". Фолловери дуже співчувають дівчині. Вони пишуть "королево, тримайся" та просять її насолодитися Перу, навіть якщо хлопець так і не вийде на зв'язок.