Ривата призналась, что ради этого экстремального путешествия изменила все, к чему привыкла. Обычно она путешествует с несколькими чемоданчиками, а к любимому прилетела с одним рюкзаком. Ей было безразлично на комфорт, главное – встретиться. Но романтический порыв девушки любимый не оценил.

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"Королева, держись"

Детали драматической истории Ривата рассказала в соцсети. С любимым она познакомилась во время посещения Японии. Тогда между ними вспыхнула искра, но оставалось всего два дня. В целом эта история имеет вайб фильма "До восхода солнца".

Парень рассказал, что летом будет путешествовать в Северную Америку. Ривата решила составить ему компанию. Ради встречи она поступилась своими правилами и прилетела в Перу с одним рюкзаком. Ривата надеялась, что любимый встретит ее там. Однако он не приехал в аэропорт. Да еще и вдруг перестал отвечать на звонки.



Ривата ехала на свидание, а оказалась в беде / Фото из соцсетей девушки

Теперь Ривата застряла сама в чужой стране, где чувствует себя "в ловушке". Фолловеры очень сочувствуют девушке. Они пишут "королева, держись" и просят ее насладиться Перу, даже если парень так и не выйдет на связь.