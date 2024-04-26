Освідчення на Met Gala й чутки про розлучення: як Меланія підкорила серце Трампа

Меланія й Дональд Трамп – разом вже майже 20 років. За цей час вони пережили чимало. Зокрема, Трамп став 45-м президентом США, а Меланія – першою леді. У цих статусах вони жили з 2017 до 2021 року.

Меланія 26 квітня святкує свій день. Словенській моделі виповнилося 54 роки. Цього дня Love 24 пригадує її історію кохання з мільярдером та 45-м президентом США Дональдом Трампом.

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Історія кохання подружжя Меланії та Дональда Трамп

Американський мільярдер та словенська модель познайомилася у найкращих традиціях голлівудських фільмів. Перша зустріч відбулася у самому серці Мангеттена під час вечірки з нагоди Тижня моди.

Зачарований красою Меланії Трамп попросив у неї номер телефону. Але модель відмовилася. Натомість вона запропонувала саме Дональду залишити свій номер. Несподівано навіть для себе Трамп погодився грати за правилами майбутньої коханої.

Схоже, за нього тримали кулаки усі купідони світу, бо Меланія зателефонувала вже через декілька днів. Під час першої розмови вона зізналася Дональду, що вражена його енергією. На той час Трамп щойно розлучився з Марлою Мейплз – своєю другою дружиною.

Стосунки Меланії й Дональда розвивалися дуже стрімко. У 2004 році Трамп освідчився коханій під час Met Gala (щорічного балу Інституту костюма музею Метрополітен). Меланія зізналася, що для неї це стало великим сюрпризом, однак вона не вагалася з відповіддю, бо почувається дуже щасливою.



Меланія і Дональд Трамп / Getty images

Весілля відбулося у 2005 році. Меланія схарактеризувала його як просто фантастичне. На питання, чи хвилювалася вона у цей день, модель відповіла запереченням. Вона зауважила, що почувається спокійно понад з Дональдом.

У 2006 році у подружжя народився син Беррон. Сімейне життя Меланії та Дональда триває. Час від часу у ЗМІ з'являються чутки про їхнє розлучення. Однак минають роки, а подружжя – досі разом. Іноді Меланія справді виглядає доволі похмуро поряд з чоловіком, проте шанувальники пари зауважують: у всіх бувають суперечки або поганий настрій.

Меланія наголосила, що у шлюбі завжди відстоює свою думку. Вона охоче дає поради чоловікові.

Я не завжди погоджуюся з тим, що він думає, і кажу йому це. Я даю йому свою чесну думку та чесну пораду,

– зізнавалася Меланія.

Пара пережила чимало скандалів, спровокованих епатажним характером Трампа. Однак, схоже, життєві перешкоди зробили їхні стосунки лише міцнішими. Меланія – чарівна і самодостатня, і завжди поряд з чоловіком, коли йому потрібна підтримка.