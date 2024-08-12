Чоловік платить своїй молодшій на 23 роки дружині 100 доларів щотижня за хатню роботу

28-річна Аліса дуже щаслива у шлюбі з 51-річним Томом. Жінка здійснила свою мрію – звільнилася з роботи, щоб присвятити свій вільний час догляду за будинком та облаштуванню побуту. За це вона отримує платню від коханого.

Найкраща робота

Аліса і Том познайомилися на роботі. У той час жінка ще працювала і навчалася в університеті.

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Після заручин Аліса вирішила, що буде сидіти вдома і займатися хатніми справами. Поки Том щодня проводить на роботі по 10 годин, його дружина доглядає за будинком. Жінка прибирає, готує їсти і кайфує від цього.

Після весілля Аліса навіть позбулася своїх кредитних карток і банківських рахунків. Тепер "зарплату" жінці платить Том – 100 доларів щотижня.

Це найкраща робота, яку я коли-небудь мала,

– сказала жінка.

Алісі набагато більше подобається бути домогосподаркою, аніж ходити на роботу. Жінка почувається на роботі "рабинею", а вдома вона відчуває, що її старання цінують. Крім того, Том не збирається її "звільняти".

Пару часто критикують

Хоч подружжя щасливе, та не всі розуміють їхні стосунки. Незнайомці у мережі часто критикують Алісу і Тома за їхню різницю у віці та стереотипний поділ ролей. Водночас Аліса намагається донести до жінок думку – кожен може займатися тим, що приносить йому радість. Для цього вона навіть створила канал у ютубі.

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Я просто хочу, щоб жінки знали, що у них є інші варіанти,

– пояснила Аліса.

Том додав, що він щасливий, що може забезпечувати свою дружину і його зовсім не турбує те, що вона не ходить на роботу.