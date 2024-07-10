Наречена зв'язала гачком собі сукню та смокінг коханого: неймовірні кадри

Креативна наречена Тимеші Тріггс зв'язала для себе весільну сукню, а для коханого – смокінг. Дизайнерка жартує, що це коштувало їй 30 днів "без сну".

Тріггс – дизайнерка одягу. Вона не ділиться, як їй спало на думку зв'язати сукню та смокінг. Однак дівчина зізнається, що не очікувала, який ажіотаж це спричинить. Люди з різних куточків планети – у захваті від весільних луків пари.

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Як Тріггс вдалося реалізувати свої ідеї

Тріггс розповіла, що коханий підтримав її в цій ідеї. А дві подруги нареченої прийшли на допомогу. Процес створення вбрання тривав два місяці, а результат – перевищив всі очікування.

Саме лише сукню Тріггс створила дуже швидко. Образ вона вирішила доповнити елегантними сережками, рукавичками, які вона також зв'язала гачком, а також – діадемою. Тим часом смокінг для коханого Тріггс створювала упродовж 10 днів. Його образ вона доповнила в'язаним капелюхом та декоративною кишенею.

Подружки-нареченої для себе обрали блакитні сукні і декоративні ремінці.

Дизайнерка Тріггс створила фантастичне весільне вбрання для себе та коханого: дивіться відео

Люди – просто у захваті від вбрання. Компліменти для пари надходять з різних куточків світу.