Як у кіно: загублену обручку вдалося повернути через 61 рік

Іноді втрачені речі можуть повернутися тоді, коли вже й не сподіваєшся. Сімейна реліквія Барбари Грегорі повернулася до неї через 61 рік. Зауважують, що шанси були один на мільйон.

Фантастична історія відбулася у Кентуккі – США. Чоловік Барбари – Гленн Грегорі – загубив обручку невдовзі після медового місяця. Реліквія зникла, коли подружжя садило дерево. Тривалий час каблучку активно шукали, водночас, на жаль, це не дало жодного результату.

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Каблучка несподівано повернулася через 61 рік

Барбара розповіла, що Гленн вже відійшов до вічності. Чоловіка поховали на фермі в окрузі Генрі. Саме там у далекому 1963 році Гленн загубив обручку. Після втрати коханого Барбара звернулася до Джонатана Сірсі з компанії Searcy Monument Co, аби той встановив йому надгробок. Під час роботи Сірсі помітив, як щось виблискує. Так, це була обручка.

Шанси – мільйон до одного. Це як знайти голку в копиці сіна. Бог діє несповідимими шляхами,

– зауважила Барбара.



Барбара й Гленн / Скриншот з відео

Згодом Барбара зауважила, що це – перша з двох обручок, які за своє життя загубив Гленн. Третю – вона залишила на згадку про коханого, а не поклала у труну. Зворушена жінка додала: "я подумала, що він може загубити його дорогою на небеса".