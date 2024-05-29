Ми як Зендея і Том Голланд, – пара з різницею у зрості розповіла про хейт оточення

Діонн Тредгілл та Крістіан Аткінсон часто зіштовхуються з осудженням суспільства. Все тому, що дівчина вища від бойфренда на 8 сантиметрів. Щоправда, пару абсолютно не турбує цей нюанс.

Різниця більш помітна, коли Діонн одягає підбори

Коли 23-річна Діонн збиралася на перше побачення до 26-річного Крістіана, то не здогадувалася, що хлопець нижчий від неї. Адже на фотографіях це не було помітно.

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Спершу дівчина подумала, що стоїть на пагорбі, а тоді зрозуміла, що Крістіан нижчий від неї. Зріст хлопця – 165 сантиметрів. Діонн була дещо збентежена, адже майже на голову переважала бойфренда.

Він вийшов з машини, і я подумала: "Може, я стою на пагорбі?". Я сказала: "О, ти маленький", – а він просто підтвердив. Крістіан подумав, що на цьому побачення завершиться, але мене це не турбувало. Я ніколи не зустрічалася з кимось нижчим від мене, але вирішила просто на це не зважати,

– сказала Діонн.

Пара разом вже 3 роки й помічає свою різницю у зрості лише, коли робить фотографії. Єдина проблема – підбори, які так любить одягати Діонн. Лише на підборах дівчина відчуває, що таки вища від коханого, але вона не надає цьому великого значення.



Закоханим байдуже на різницю у зрості / Фото з соцмереж

"Коли я на підборах, то майже на цілу голову вища. Мені здається, ніби я беру свого молодшого брата на прогулянку. Якщо ми обіймаємося, то його голова на моїх грудях", – розповіла дівчина.

Іноді Діонн жартує через ріст Крістіана й ніжно називає його "мій маленький". Хлопець не ображається, адже за життя звик до висловлювань про свій зріст. Пара каже, що вони наче Зендея і Том Голланд, у яких також є різниці у зрості.



Різниця більш помітна, коли дівчина взуває підбори / Фото з соцмереж

На осудження незнайомців закохані стараються ніяк не реагувати, адже для них головне не думка людей, а власні почуття.