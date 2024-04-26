Діпфейк Ілона Маска видурив у жінки 50 тисяч доларів

Жінка з Південної Кореї постраждала від шахрайства. Використавши діпфейк Ілона Маска, шахраї видурили у неї 50 тисяч доларів. Спершу "Маск" додався у друзі до постраждалої, а згодом запропонував їй інвестувати у новий проєкт.

Постраждала розповіла, що спершу "Маск" додався до неї у друзі в інстаграмі. Спершу жінка відреагувала на запит скептично. Вона не розуміла, для чого мільярдеру ініціювати спілкування з нею.

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Водночас "Маск" діяв дуже ґрунтовно та оперативно. Він надсилав фотографії, розповідав про своє життя та навіть ділився цікавими фактами про власних дітей. Щоб остаточно вразити жінку, фейковий "Маск" розповів про зустріч з президентом Південної Кореї.

Фінальним акордом стало зізнання у коханні. "Маск" більше не міг стримувати власні почуття.

Я люблю тебе, ти це знаєш?

– заявив мільярдер.

Завершилося все відеодзвінком з Маском. Для цього використали діпфейк мільярдера. Він переконав жінку інвестувати у його бізнес-проєкт. Так вона втратила 50 тисяч доларів.

Постраждала погодилася розповісти свою історію. Вона хоче, аби на її гіркому досвіді навчилися інші люди й не дозволили шахраям заволодіти своїми грошима. Водночас свого імені або будь-яких деталей, які могли б допомогти ідентифікувати її особистість, жінка не надала.