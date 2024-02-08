Будете здивовані: Ділан Спроус розповів, що йому найбільше подобається у шлюбі з Барбарою Палвін

Актор Ділан Спроус та модель Барбара Палвін одружилися у липні 2023 року. Через пів року подружнього життя актор зізнався, що йому найбільше у ньому подобається і відповів на питання про мінуси шлюбу.

Деталями з подружнього життя Ділан поділився в інтерв'ю. Він зазначив, що дружина його дуже мотивує.

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Найпрекрасніше у шлюбі

Найбільше Ділан любить кожного ранку прокидатися з коханою дружиною в одному ліжку.

Ранок справді чудовий. Просто тому, що ти відчуваєш дуже спокійне й зібране задоволення від прокидання поруч зі своєю дружиною. Коли ти перевертаєшся і бачиш, її прекрасну та сплячу. Далі ти бачиш свого собаку. Ти у своєму домі та речі, які тобі подобаються,

– розповів актор.

Легка атмосфера ранку заспокоює актора і мотивує працювати більше. Усе життя Ділан працював тільки на себе, та коли він зустрів Барбару, то зрозумів, що хоче старатися й для неї. Хоче, аби її життя було комфортним та приємним. Ділану подобається дбати про дружину, й від цього він почувається щасливим.

Коли журналіст запитав у актора, чи є у його шлюбі якісь мінуси, той відповів: "У моєму шлюбі? Ні, я так не думаю". Та все ж Ділан зауважив, що для Барбари дуже важливо дивитися епізоди серіалу разом. Тепер він знає, що в жодному разі не може подивитися серіал сам: "Я навчився цього на важкому шляху. Не робіть цього".

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Що відомо про весілля пари

31-річний американський актор італійського походження Ділан Спроус та 30-річна угорська модель Барбара Палвін зустрічалися 4 роки, перш ніж одружилися у 2023 році. Весілля молодята святкували в Угорщині, а одружувалися у церкві, де й батьки Барбари. Для бенкету обрали батьківський маєток Harlekin Birtok, куди запросили 115 людей.

Весільні образи зіркових наречених вразили усі – модель та актор були дуже красивими та елегантними.