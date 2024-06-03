Ще у студентські роки Девід та Ліза закохалися одне в одного. Красиве весілля пари відбулося у 1990 році. Водночас вже у 1998 році подружжя розлучилося. Причиною стали проблеми Девіда з алкоголем.

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Після розлучення Девід продовжив носити обручку. Водночас згодом він загубив її. Чоловік сидів на березі озера у Північній Кароліні. Обручка впала у воду й пролежала там понад 25 років.

Девід та Ліза почали все спочатку

Водночас у 2023 році Ліза й Девід почали все спочатку. Аллени найняли команду дайверів, аби ті підняли обручку з дна озера. На щастя, це вдалося. Ліза й Девід отримали обручку й впевнені, що це гарний знак для їхнього щастя нехай і з другої спроби.

Девід зворушив мережу зізнанням. Він заявив, що коли вперше носив цю обручку, був не тим чоловіком, якого заслуговувала Ліза. Тепер обручка пройшла своєрідне хрещення.

Сьогодні я – інша людина. Це – нове життя, наче заново народитися,

– заявив чоловік.

Ліза також дивиться у їхнє майбутнє з оптимізмом. Вона наголосила, що за цей час вони багато чого навчилися і цього разу спробують зробити все правильно.