"З нею я можу бути ботаном": кому належить серце зірки "Гаррі Поттера" Деніела Редкліффа

Зірка "Поттеріани" Деніел Редкліфф 23 липня святкує 35-й день народження. Про особисте життя виконавця ролі славетного "хлопчика, що вижив" відомо дуже мало. Знаменитість з 2012 року перебуває у стосунках з акторкою Ерін Дарк і вміло приховує їх від допитливих об'єктивів папараці.

Закохалися на знімальному майданчику

Про те, хто полонив серце актора, який ще в дитинстві прославився на весь світ, розповідає Love24.

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Чи то через надмірну публічність у дитинстві, чи просто через небажання ділитися особистим, Редкліфф дуже рідко говорить про свою партнерку. Відомо, що у 2012 році актор закохався у колегу по знімальному майданчику фільму "Вбити своїх коханих" американку Ерін Дарк. Спершу вони вдавали почуття на екрані, а згодом закохалися по-справжньому.

До речі, якось Редкліфф зізнався, що у фільмі "Вбити своїх коханих" взагалі не грав, флірт з Ерін був справжнім.

Коли Деніел все ж говорить про Ерін публічно, то робить це дуже ніжно. У 2020 році в інтерв'ю виданню Metro актор зізнався, що вважає себе "ботаном". Мовляв, він робить дуже багато "нудних речей", а тому завжди соромився бути справжнім біля дівчат. Лише з Ерін Дену повністю комфортно.

Це чудово, коли ти знаходиш стосунки, в яких можеш бути справжнім. Це таке: "О, я можу робити все це, і ти не проти". Це фантастично,

– зізнався актор.

Він наголошує, що дуже щасливий зі своєю партнеркою і має чудове життя. Дена та Ерін об'єднує не тільки романтика, а й любов до кінематографа і театру. Актори неодноразово працювали над спільними проєктами і їм це добре вдавалося. Редкліфф дуже цінує те, що розділяє свою пристрасть з коханою.

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"Ерін та син – найкраще, що зі мною траплялося"

У 2023 році в пари народився син. Спершу актори приховували стать малюка, але влітку розсекретили її всьому світу. Виконавець ролі Гаррі Поттера вважає батьківство найкращим, що з ним коли-небудь ставалося. Свого сина актор тримає подалі від очей публіки, бо хоче зберегти його приватність.

Хоч закохані вкрай рідко супроводжують один одного на публічних заходах, та в червні цього року Ерін прийшла на церемонію нагородження "Тоні", аби підтримати коханого. У своїй промові актор подякував жінці: "І моя любов Ерін – ти і наш син – найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося. Я дуже тебе люблю, дуже дякую".

Цікаво, що хоч закохані разом вже 12 років, та вони досі не одружені. Однак, як бачимо, це не заважає їм бути щасливими.