Оберіг кохання: як обрати весільну вишиванку, щоб шлюб був щасливим

Вишиванка поєднує у собі прадавнє українське мистецтво та сакральний символізм. Зокрема, її одягали під час різноманітних обрядів. Мовиться й про весільні. Часто наречені вишивали вбрання не лише для себе, але й коханих. Вважалося, що це допоможе їм прожити щасливе життя й відшукати одне одного після смерті.

Упродовж століть вишиванка була найпопулярнішим весільним вбранням для українок та українців. Окупанти з усіх сил намагалися зруйнувати наші традиції. Однак у ворога нічого не вийшло. Станом на 2024 року вишиванках – у трендах весільного вбрання. Детальніше – у матеріалі Love 24.

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Як вишиванка оберігала кохання наших предків

Перші вишиванки з'явилися на наших землях тисячі років тому. Століття додавали свої деталі у дизайн, однак сенс залишався незмінним. Вишиванка для українців завжди означала набагато більше, аніж просто красиве вбрання. Це була реліквія, яку передавали з покоління у покоління.

У вишиванки одягали малюків, які щойно народилися. У вишиванки одягали людей, перш ніж покласти їх у домовини. І, звичайно, у вишиванках обмінювалися весільними обітницями. Існує така приказка "чоловік за життя тричі дивним буває – коли родиться, жениться і вмирає". І на кожному етапі не обходилося без любої серцю вишиванки.

Для українських молодят вишиванки, які були першим елементом весільного вбрання (одягалися на голе тіло) були оберегами. Люди вірили, що з якими думками пошиєш весільну вишиванку, таким і буде сімейне життя. Тому під час сакрального процесу часто молилися та співали пісні.

Вишиваючи вишиванку, можна вишити собі долю, тому наречені часто самі бралися за важливу справу. Зазвичай дівчата вишивали вбрання й для своїх коханих. У цих вишиванках багато років потому й ховали подружжя. Вірили, що саме це допоможе душам зустрітися й на тому світі.

Як обрати ідеальну вишиванку для весілля