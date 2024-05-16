Оберег любви: как выбрать свадебную вышиванку, чтобы брак был счастливым

Вышиванка сочетает в себе древнее украинское искусство и сакральный символизм. В частности, ее надевали во время различных обрядов. Говорится и о свадебных. Часто невесты вышивали наряды не только для себя, но и любимых. Считалось, что это поможет им прожить счастливую жизнь и найти друг друга после смерти.

На протяжении веков вышиванка была самым популярным свадебным нарядом для украинок и украинцев. Оккупанты изо всех сил пытались разрушить наши традиции. Однако у врага ничего не получилось. По состоянию на 2024 года вышиванках – в трендах свадебного наряда. Подробнее – в материале Love 24.

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Как вышиванка оберегала любовь наших предков

Первые вышиванки появились на наших землях тысячи лет назад. Века добавляли свои детали в дизайн, однако смысл оставался неизменным. Вышиванка для украинцев всегда означала гораздо больше, чем просто красивый наряд. Это была реликвия, которую передавали из поколения в поколение.

В вышиванки одевали малышей, которые только родились. В вышиванки одевали людей, прежде чем положить их в гробы. И, конечно, в вышиванках обменивались свадебными обетами. Существует такая поговорка "человек при жизни трижды странным бывает – когда родится, женится и умирает". И на каждом этапе не обходилось без любимой сердцу вышиванки.

Для украинских молодоженов вышиванки, которые были первым элементом свадебного наряда (одевались на голое тело) были оберегами. Люди верили, что с какими мыслями сошьешь свадебную вышиванку, таким и будет семейная жизнь. Поэтому во время сакрального процесса часто молились и пели песни.

Вышивая вышиванку, можно вышить себе судьбу, поэтому женихи часто сами брались за важное дело. Обычно девушки вышивали наряды и для своих любимых. В этих вышиванках много лет спустя и хоронили супругов. Верили, что именно это поможет душам встретиться и на том свете.

Как выбрать идеальную вышиванку для свадьбы