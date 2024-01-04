Кохання може бути вічним: у 45-у річницю шлюбу закохані прийшли на місце, де все почалося

Вчені та письменники сперечаються: живе кохання три години, три роки чи три десятиліття. Тим часом закохані "зі стажем" своїм життям доводять: кохання може жити вічно. Однак за умови, що двоє хочуть цього.

Liberty Station – комплекс у Сан-Дієго, розташований на місці колишнього військово-морського навчального центру. Для чого тобі ця інформація? Бо там розпочалася одна з найромантичніших історій кохання.

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Увагу журналістів привернула літня пара, яка прийшла до Liberty Station. Чоловік та дружина трималися за руки й виглядали дуже щасливими разом.

У розмові з журналістами Деб і Скотт Мейєр розповіли, що саме тут, на Liberty Station, розпочалася їхня історія кохання. Тому у 45-річницю шлюбу вони прийшли на особливе місце.

Юні й прекрасні закохані одружилися у місцевій військово-морській каплиці. Це стало можливим, адже тато Деб все своє життя присвятив ВМС.



Весільне фото Деб та Скотта / CBS8

Тут є пам'ятна цеглина на честь мого тата. І висаджений трояндовий кущ – на честь моєї мами, – ділиться Деб. – З цим місцем пов'язане все моє життя Для нас це – локація пам'яті.

Деб зізнається: їхній зі Скоттом шлюб протримався так довго, бо протилежності притягуються.

– Без сумніву, – підтверджує Скотт.

Розчулений журналіст повторив ті самі слова, які пролунали колись, 45 років тому: "Деб і Скотт, я знову оголошую вас чоловіком і дружиною".

Щасливі закохані подякувати, перш ніж поцілуватися.