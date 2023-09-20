Ти вийдеш за мене: де зіркові пари робили пропозиції своїм партнерам

Пропозиція руки і серця може бути неочікуваною. Та краще заздалегідь продумати місце та усі деталі, аби здивувати свого партнера та запам'ятати цю подію.

Незаплановані відпустки, відвідування місць, де відбулася перша зустріч чи навіть подорож на повітряній кулі – усе це може стати у нагоді як місця для освідчення. Наші зіркові герої пішли куди далі. Де вони робили пропозиції руки та серця – читайте у нашій підбірці.

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Зіркові освідчення

У січні 2022 року репер Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, зробив пропозицію зірці "Трансформерів" Меган Фокс. Чоловік подарував їй каблучку з двома каменями: діамантом та смарагдом. Цікаво, що освідчення відбулося під деревом у заповіднику в Пуерто-Ріко. Саме там, за твердженням пари, вони закохалися.

"У липні 2020 року ми разом сиділи під банановим деревом і просили всесвіт про магію. Ми не знали, з яким болем зіткнемося у такий короткий та шалений період часу. Ми не розуміли, скільки жертв і роботи вимагають стосунки, але ми були п'яні любов'ю. Переживши безліч посмішок і веселощів, він запитав мене, чи хочу я стати його дружиною. У цьому житті, як і в будь-якому іншому наступному, моя відповідь: "так", – зазначала Меган Фокс у своєму Інстаграмі.

Багамські острови та місцевий бар стали місцем освідчення для співака Джастіна Бібера своїй Гейлі. Вони вечеряли у пляжному барі, як чоловік вирішив заручитися на очах у приголомшених відвідувачів.

Більш креативним та ризикованим була пропозиція актора Орландо Блума співачці Кеті Перрі. Він вивів їхнє кохання у буквальному сенсі на нову висоту, освідчившись під час польоту на вертольоті у день святого Валентина. Чоловік подарував коханій каблучку у формі квітки.

Пропозиція одружитися перетворилася для Джорджа Клуні на справжній квест. Він організував романтичний вечір для Амаль, але головним для нього завданням було змусити її сидіти на одному місці. Він попросив кохану запалити свічку і поставив коробку із сірниками позаду неї.

Вона простягає руку, витягує коробку, а в ній лежить лише каблучка. Вона дістає її, дивиться і каже: "Це перстень" — наче хтось залишив його там іншого разу!

– розповідав актор Еллен ДеДженерес.

А от співачка Pink вирішила зруйнувати усі стереотипи і сама зробила пропозицію своєму чоловіку-гонщику Кері Гарту. Для цього вона обрала трасу, де у Гарта був заїзд, вона стояла збоку із дошкою у руках на якій було написано: "Ти вийдеш за мене?". На другому колі Кері вибув з гонки, аби поцілувати свою теперішню дружину.