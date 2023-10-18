Чому знаменитості розлучаються частіше, аніж звичайні пари
Джерело:Huffpost
Усі помічали, що розлучення зіркових пар – річ буденна. У Голлівуді є безліч знаменитостей, які одружуються по кілька разів. Водночас звичайні люди не так часто наважуються на розлучення.
Секрет частих розлучень зірок розкритий
Адвокатка з сімейного права з Нью-Джерсі Лінда Хінкл пояснила, чому так трапляється. За її словами, все просто – знаменитості можуть дозволити собі розлучатися.
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Багато пар залишаються разом, бо не можуть по-іншому підтримувати спосіб життя, який вони хочуть для себе або своїх дітей. Водночас знаменитості є фінансово забезпеченішими і тому їм комфортно піти,
– пояснила адвокатка.
Вона додала, що розлучення серед зірок часто трапляються через напружений графік роботи.
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Чи існує сезон розлучень
Доцентка соціології Джулі Брінс розповіла, що пік розлучень переважно припадає на березень та серпень. Очевидно, що цьому є певне пояснення. Відпустки та свята сім'ї переважно проводять разом. У цей період партнери відволікаються від рутини й можуть більше подумати про те, куди рухається їхній шлюб і схвалити рішення щодо майбутнього.
То ж можна говорити про те, що у США існує певний сезон розлучень.
Останні зіркові розлучення
- Днями Джада Пінкетт-Сміт шокувала заявою – вже 7 років вона не живе зі своїм чоловіком актором Віллом Смітом. Пара офіційно не розлучилася, але в романтичних стосунках не перебуває.
- На початку жовтня співачка Віра Брєжнєва повідомила, що рік тому розлучилася з композитором Костянтином Меладзе. Вона зазначила, що "кожен почав власний шлях з вдячністю і повагою один до одного".
- Після 15 років шлюбу розлучитися вирішили відомий спортсмен Василь Вірастюк та його дружина Інна. Чоловік наголосив, що публічно ніколи не розповість про причину розлучення й додав, що хоче, аби сини жили з ним.
- У вересні заяву на розлучення подала американська співачка Аріана Гранде. З чоловіком Далтоном Гомесом знаменитість прожила у шлюбі близько 2 років.