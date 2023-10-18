Чому знаменитості розлучаються частіше, аніж звичайні пари

Усі помічали, що розлучення зіркових пар – річ буденна. У Голлівуді є безліч знаменитостей, які одружуються по кілька разів. Водночас звичайні люди не так часто наважуються на розлучення.

Секрет частих розлучень зірок розкритий

Адвокатка з сімейного права з Нью-Джерсі Лінда Хінкл пояснила, чому так трапляється. За її словами, все просто – знаменитості можуть дозволити собі розлучатися.

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Багато пар залишаються разом, бо не можуть по-іншому підтримувати спосіб життя, який вони хочуть для себе або своїх дітей. Водночас знаменитості є фінансово забезпеченішими і тому їм комфортно піти,

– пояснила адвокатка.

Вона додала, що розлучення серед зірок часто трапляються через напружений графік роботи.

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Чи існує сезон розлучень

Доцентка соціології Джулі Брінс розповіла, що пік розлучень переважно припадає на березень та серпень. Очевидно, що цьому є певне пояснення. Відпустки та свята сім'ї переважно проводять разом. У цей період партнери відволікаються від рутини й можуть більше подумати про те, куди рухається їхній шлюб і схвалити рішення щодо майбутнього.

То ж можна говорити про те, що у США існує певний сезон розлучень.

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