Чому не вдається зустріти своє кохання: "холодний душ" від психологині

Психологиня Христина Чопко розповіла, чому деяким людям не вдається зустріти своє кохання. Романтичне фіаско може бути пов'язане з низкою помилок.

Іноді людина може місяцями або навіть роками чекати, доки у її житті з'явиться справжнє кохання. Існує багато причин, чому так стається. Психологиня розповіла найпоширеніші з них.

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Що заважає зустріти справжнє кохання

Ви ще не вирішили, якого партнера або партнерку хочете зустріти.

Шукати кохання наосліп – погана ідея. Навіть якщо вам здається, що й гадки не маєте, яку людину бажаєте зустріти, найкраще добре все обдумати й скласти список характеристик, які мають бути у потенційного партнера або партнерку. Їхню левову частку мають складати саме моральні характеристики, а не фізичні.

Ви вірите в кохання з першого погляду.

Це – гарний троп для романтичних комедій. Однак для життя – не найкращий варіант. З першого погляду може спалахнути пристрасть, з'явитися іскра. Проте стосунки та кохання – це багаття, яке потрібно розпалити, а потім – підтримувати вогонь.

Ви не даєте шансу після першого побачення.

Найчастіше люди думають: якщо іскра не спалахнула після першого побачення, про потенційні стосунки не варто навіть замислюватися. Водночас іноді буває так, що потенційний партнер або партнерка перехвилювалися й були під час побачення "на стресі". Якщо загалом все минуло позитивно, можна сходити ще на два – три побачення. Раптом ця людина – справді ваша доля.