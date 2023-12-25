Чому не варто повідомляти про заручини або вагітність за різдвяним столом

Така реальність нагадує кадр з фільму. Вся родина збирається за різдвяним столом. На задньому фоні – ялинка, осяяна золотими вогнями. Ти просиш хвилинку уваги й робиш важливе оголошення. Здається, казково, чи не так?

Однак Ліз Вайс – експертка з етикету – вважає, що повідомлення про заручини або вагітність у святковий час – геть недоречні. Це – ніби намагатися перетягнути святкову скатертину до себе. І байдуже, що за столом сидять інші люди.

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Ліз наголошує, що звичайно, щасливі оголошення у святковий час зазвичай роблять без жодної злої думки. Багатьом може здатися, що така радісна новина – вишенька на торті Різдва або Нового року. Особливо, зважаючи, як часто ми читаємо про такі миті у книжках або дивимося у фільмах.

Водночас Ліз стверджує, що оголошення про заручини або вагітність за святковим столом – неповага, за якою ховається бажання поставити себе у центр уваги. Цей вчинок ніби кричить: забудьте про Різдво й думайте лише про мене.

Краще почекати, доки свята завершаться, й тоді сповістити рідним радісну новину. Вона нікуди не втече, а лише настоїться, як смачна різдвяна настоянка.