Однако Лиз Вайс – эксперт по этикету – считает, что сообщения о помолвке или беременности в праздничное время – совершенно неуместны. Это как будто пытаться перетащить праздничную скатерть к себе. И неважно, что за столом сидят другие люди.

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Лиз отмечает, что конечно, счастливые объявления в праздничное время обычно делают без всякого злого умысла. Многим может показаться, что такая радостная новость – вишня на торте Рождества или Нового года. Особенно, учитывая, как часто мы читаем о таких мгновениях в книгах или смотрим в фильмах.

В то же время Лиз утверждает, что объявление о помолвке или беременности за праздничным столом – неуважение, за которым скрывается желание поставить себя в центр внимания. Этот поступок будто кричит: забудьте о Рождестве и думайте только обо мне.

Лучше подождать, пока праздники завершатся, и тогда известить родным радостную новость. Она никуда не убежит, а только настоится, как вкусная рождественская настойка.