Однак єдине, що у такий момент варто сказати, це собі – стоп. Бо надто швидке зізнання у коханні може зіпсувати усю історію стосунків.

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Чому не варто відразу освідчуватися у коханні

Кохання потребує часу. Водночас коли ми дуже сильно прив'язуємося до когось, близькість дуже легко переплутати з коханням. Можна бути поруч з людиною, захоплюватися нею, тримати її за руку, радіти, що ви – у стосунках. Однак це ще не означає, що ви перейшли на етап справжнього кохання – почуттів до реальної людини зі своїм характером та своїм світосприйняттям.

Важливо освідчитися у правильний момент. Ідеально, коли перше освідчення у коханні – особливе. Щоб прилив почуттів був настільки сильним, що потрібні слова самі зірвалися з губ. Це може статися за будь-яких обставин: як на романтичному балу, так і під час спонтанного сексу в машині.

Можна пошкодувати про сказане. Всі ми знаємо, що слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш. А горобця, який "цвірінькав" про кохання спіймати – взагалі нереально. Переконайтеся, що хочете зізнатися у коханні, бо справді кохаєте людину, а не тому, що вам – разом весело, класно, романтично.