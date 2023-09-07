Чому ж ми бачимо такі сни? До речі, вони хоча б раз у житті відбуваються у близько 70 % людей, незалежно від віку та статі.

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Для розуміння, чому це відбувається, важливо розглянути фізіологічні та психологічні аспекти сновидінь.

Фази сну

Сон поділяється на кілька фаз, і кожна з них має свої особливості. Сонний цикл містить:

першу фазу, коли ми засинаємо та розслабляємося,

другу фазу, коли наша реакція на зовнішні подразники зменшується,

третю фазу, під час якої відбувається регенерація організму та синтез амінокислот,

фази швидкого сну, або REM-фази. Саме на цій стадії ми бачимо найбільше сновидінь.

На REM-стадію припадає приблизно 25 % нашого сну, і саме у цей період мозок активно працює. Він обробляє інформацію, засвоює отриману за день інформацію, формує програму поведінки та план дій. Таким чином, еротичні сни можуть виникати на цій стадії, коли мозок активно працює над різними інформаційними враженнями.

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Чому сняться еротичні сни

За деякими даними, сни – це не тільки інструмент для формування спогадів, а й своєрідний тест-драйв реального життя. Вони допомагають мозку обробляти інформацію та іноді "розігрувати" події, які вже сталися у нашому житті. Тобто еротичні сни можуть відображати різні аспекти нашого життя та емоційний стан.

Проте важливо зазначити, що не завжди можна судити про таємні бажання та мотиви людини на основі її сновидінь. Іноді це просто спосіб боротьби з тривогою, переживанням сильних емоцій або відображення звичних думок і сценаріїв, які нас оточують в повсякденному житті. Наприклад, якщо людина вдень досить часто думає про секс або споживає еротичний контент, це може впливати на зміст її сновидінь.

Іноді еротичні мотиви в снах можуть виникати випадково, як спогади з минулого або уявний експеримент. Це явище в більшості випадків віддзеркалює теорію безперервності, де сни переплітаються з реальним досвідом та фантазіями.