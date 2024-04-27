Замість тосту оголосив про вагітність дружини: як чоловік помстився брату на його весіллі

Чоловік вирішив оголосити про те, що вони з дружиною чекають на первістка, на весіллі свого брата. Так він хотів помститися йому за давню образу.

Холодна помста

Весілля – це день, коли у центрі уваги хочуть бути саме молодята. Нічого дивного, адже це їхнє свято. Однак один чоловік вирішив вкрасти цю увагу у свого брата.

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Коли чоловік мав сказати тост, то замість того, щоб привітати молоде подружжя з одруженням, він заявив, що його дружина вагітна первістком. Після того більшу частину свята чоловік обговорював з родичами майбутнє народження дитини.

Моя мама каже, що я був му*аком, бо відвернув увагу від брата в день його весілля,

– сказав чоловік.

Він додав, що оголосив про вагітність на святі брата, бо "деякий час не буде бачити родичів". Однак згодом з'ясувалося, що це була помста. Чоловік був злий на брата ще з часів власного весілля. У той день до нього підійшов брат і сказав, що хоче освідчитися своїй дівчині. Наречений був проти і заборонив брату це робити: "Це день був присвячений мені та моїй дружині, і ми не хотіли, щоб щось відвертало увагу".

Однак мама тоді також стала на сторону брата. Чоловік сказав, що вижене брата з весілля, якщо той наважиться на освідчення. Ці слова так розізлили матір, що вона заявила, що у такому разі також піде з весілля. У результаті освідчення таки відбулося. Ця ситуація дуже розізлила чоловіка і через кілька років він помстився брату.