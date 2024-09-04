Чоловіку страшно спати поруч з дружиною

Цією історією чоловік, назвемо його Адам, поділився анонімно на американському онлайн-форумі. Він розповів, що вже 11 років одружений і разом з дружиною виховує трьох чудових дітей.

Читайте також Бейонсе – 43 роки: що відомо про таємниче особисте життя зірки

За усі ці роки у подружжя не було серйозних проблем. Адам наголосив, що його кохана – чудова мати та дружина. Та все уявлення чоловіка про його шлюб змінилося в один день.

Адам взяв телефон дружини, щоб знайти одне фото сина, однак те, що він побачив далі, – приголомшило чоловіка. Він знайшов папку під назвою "Сплячий Адам", у якій було майже 10 тисяч його фотографій за багато років. На знімках чоловік спав у різних місцях та в різних ракурсах.

Вона ніколи не розповідала мені про це і не надсилала жодного фото. Я навіть не можу повірити, що пишу це, але я так жахнувся. Я не знаю, як рухатися далі,

– зізнався чоловік.

Коли Адам розповів про своє відкриття дружині, та лише розсердилася за те, що чоловік без дозволу взяв її телефон. При цьому жінка ніяк не пояснила свою поведінку і дивні фото.

Тепер Адаму некомфортно спати поруч з дружиною, він почувається скривдженим і не може більше довіряти коханій.

Користувачі мережі заспокоїли Адама і порадили йому не руйнувати сім'ю через ці фото. Вони припустили, що або дружина по вуха закохана у нього, або у неї такий фетиш. Однак це, мовляв, не робить її поганою людиною.