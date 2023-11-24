Брат подарував своїй сестрі весільну сукню: відео, яке до сліз зворушило мережу
Джерело:brides.com
Після того як Вікторія Аланья заручилася, її брат Бредлі вирішив зробити для неї ідеальний подарунок. Чоловік протягом тривалого часу працював, аби придбати для сестри весільну сукню.
Ця історія облетіла мережу і зворушила до сліз користувачів. Як відреагувала наречена – читайте далі.
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Подарунок для сестри
Бредлі зізнався, що любить сюрпризи і в нього викликає захват можливість здивувати когось. Тому дізнавшись, що його сестра у пошуках весільної сукні подумав: чому б не зробити Вікторії такий подарунок.
У відео, яке опублікував Бредлі видно, як Вікторія приміряє омріяну сукню. В цей момент її брат озвучує, що заплатить за вбрання і це буде його весільним подарунком. В момент жінка не може стримати сліз.
Я просто хочу, щоб ти почувалася якомога красивішою і тому мій подарунок буде такий,
– сказав Бредлі своїй сестрі.
Оточуючі, які стали свідками цієї історії, теж не могли стримати сліз. А Вікторія довгий час не могла оговтатися від такої несподіванки від рідної людини.
Приміряти омріяну сукню, а потім почути, що він хоче її придбати для мене, я перепитала: що? Я була вражена і геть не очікувала такого вчинку,
– зізналася Вікторія у інтерв'ю.
Жінка додала, що її сукня була ідеальною і саме такою, про яку вона мріяла: скромною, але не занадто і з великою спідницею. Це стало для неї найкращим весільним подарунком. А Бредлі відіграв величезну роль і в самому плануванні свята.
"Дивлячись на те, що він для мене зробив, я ще більше йому завдячую", – зізналася вона.