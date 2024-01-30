"Зачекай, ти серйозно?": брат нареченого на весіллі видав таємницю, яку приховував 20 років

Весільні промови для багатьох наречених – одна з найважливіших частин весілля. Можна й посміятися, й пустити сльозу розчулення. Однак іноді все йде геть не за планом.

У тіктоці чоловік на ім'я Марк, який нещодавно одружився, розповів, що його молодший брат Тобі видав сімейну таємницю двадцятирічної давнини.

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Виявляється, коли вони були дітьми, брат "дозволив" Марку взяти на себе його провину.

Як усе було

Історія почалася у дитинстві. Тобі тоді було 8 років. У гості до Марка прийшов його друг Дейв. Разом вони зібралися грати у пейнтбол. Тобі, який теж любив цю гру, запитав, чи може приєднатися до них. Однак відповідь була "ні".

Тобі розсердився. Він вирішив все одно йти з Марком та Дейвом. Однак коли зібрав свої речі й спустився на перший поверх, брата та його друга вже не було.

Тоді Тобі вирішив помститися Марку. Він взяв декілька кульок брата з фарбою й запустив їх у сусідський паркан. Коли про це дізналися сусіди, вони прийшли до батьків Марка та Тобі висловити своє обурення.

Марк намагався пояснити, що це скоїв не він. Однак хлопцеві ніхто не повірив. Як покарання його змусили прибирати у будинку.

У той час Тобі спокійнісінько дивився телевізор й не відчував мук совісті, що підставив брата. Свою таємницю він беріг упродовж двадцяти років й вирішив зізнатися тільки під час весілля.

Марк був просто шокований.



Зачекай-зачекай, ти серйозно? – запитав він.

Тобі у відповідь подякував братові за те, що того вечора дивився телевізор.