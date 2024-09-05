Дівчина кинула бойфренда, коли зрозуміла, що об'єднує всіх його колишніх

23-річна блогерка Сабріна Лоу покинула свого 45-річного бойфренда через відкриття, яке зробила щодо його колишніх. Дівчина не хотіла стати однією з них.

Не хотіла бути ще однією молодою дівчиною у списку чоловіка

Сабріна була щаслива у стосунках зі старшим на 22 роки чоловіком. Однак вона вирішила припинити ці стосунки, коли проаналізувала попередні романи чоловіка.

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Дівчина зрозуміла, що усі колишні кохані її бойфренда мали дещо спільне – їм усім було близько 20 років. Сабріна запідозрила, що у чоловіка є одержима ідея – зустрічатися лише з молодшими. То ж вона вирішила прямо його про це запитати.

Коли я його запитала, він цього не заперечував. Фактично, він зізнався, що ніколи не уявляв себе поруч із жінкою, старшою 25 років,

– розповіла Сабріна.



Блогерка розійшлася з партнером через його одержимість молодими дівчатами / Фото з інстаграму Сабріни Лоу

У той момент блогерка зрозуміла – вона просто чергова молода дівчина у довгому списку бойфренда. Сабріні стало неприємно, вона більше не відчувала себе особливою для нього. Лоу вирішила негайно розірвати романтичні стосунки, щоб в майбутньому бойфренд не замінив її на молодшу дівчину.