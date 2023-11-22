Пара сховала свої телефони і відправилася у подорож на 72 години: навіщо їм такий експеримент

Блогери-мандрівники Фріда та Лео відправилися у свою чергову подорож, але не просто так. Пара вирішила побороти одну звичку, яка відбирає чимало часу у їхньому житті.

Перед стартом подорожі на 72 години, Фріда та Лео залишили у скрині під замком свої мобільні телефони. Який результат дав цей експеримент – читайте далі.

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Без зв'язку

Залежність від гаджетів називають хворобою 21 століття. Адже хто ж не розпочинав свій день з телефоном у руках, скролячи стрічку новин чи переглядаючи відео у соцмережах. Тревел-блогери відверто зізналися, що ця проблема торкнулася їх. Фріда та Лео проводять забагато часу у телефоні: чи то по роботі, чи то читаючи якісь повідомлення. Тому рішення знайшлося кардинальне!

Герої вирішили відправитися на вихідні у міні-подорож. Але перед цим сховали свої мобільні телефони у скриньку і зачинили її на замок.

Це саме те, що нам було потрібно!,

– написали вони відверте зізнання в описі до відео.

За 72 години відпочинку вдалося перечитати відкладені раніше книги та насолодитися краєвидами. Ба більше – Фріді та Лео не хотілося після цього навіть вмикати свої телефони. Тепер вони намагаються інтегрувати у життя цю звичку.

Деякі підписники у коментарях скептично поставилися до цього експерименту. Мовляв, для того, аби зняти відео, блогери однаково використовували телефони. На що Фріда та Лео зазначили, що це усього 20-секундне відео і воно не зайняло багато часу із 72 годин.

"Я знав, що у коментарях будуть ненависники. Перестаньте бути дріб'язковими і зробіть те, що раніше не робили. Відкладіть й свої телефони на 72 години і зробіть щось краще", – підтримували експеримент інші користувачі у коментарях.

До речі, раніше ми писали про таку проблему, як фабінг. Це залежність від свого телефону і постійне бажання ним користуватися навіть під час спілкування із партнером. Як це може вплинути на стосунки – читайте тут.