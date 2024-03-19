"Незвична форма катування": Блейк Лайвлі про еротичні сцени з Рейнольдсом

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс – одна з найміцніших пар Голлівуду. Закохані перебувають у шлюбі вже 12 років й виховують чотирьох дітей.

Шанувальники люблять пару Лайвлі – Рейнольдс, зокрема, за їхнє чудове почуття гумору. Зіркові чоловік та дружина часто дотепно жартують одне над одним.

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Оскільки вони обоє працюють в акторській сфері, доводиться миритися з деякими її особливостями. Зокрема, зйомками еротичних сцен.

Лайвлі зізналася, що у пік популярності фільму "Дедпул" їй було морально важко. Особливо – під час польоту у літаку, коли більшість пасажирів вирішила використати час з користю й подивитися нашумілу стрічку. Ба більше, цим "кіноманським" рейсом Лайвлі летіла не одна, а з їхньою з Раяном донькою.

У наші дні це свого роду незвична форма катування, тому що я в літаку, і куди б я не подивилася, на кожному екрані зображений мій чоловік у сексуальному монтажі під час канікул з іншою жінкою,

– зізналася Лайвлі.

На щастя, на стосунки пари це не вплинуло. Лайвлі та Рейнольдс – щасливі разом, а шанувальники пари з нетерпінням очікують їхнього нового виходу у світ.