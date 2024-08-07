Все через іншу жінку: Блейк Лайвлі розкрила "рецепт" свого шлюбу з Рейнольдсом

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс – у шлюбі вже 12 років. Їх справедливо вважають однією з найміцніших пар Голлівуду. Несподівано акторка поділилася секретом шлюбу й розвеселила шанувальників.

Вже завтра, 8 серпня, в українському прокаті виходить фільм "Покинь, якщо кохаєш". Блейк зіграла у стрічці головну роль. У межах промо вона поспілкувалася з журналістами. Зокрема, розповіла про свій шлюб.

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У чому секрет щастя Лайвлі + Рейнольдса

Як з'ясувалося, подружжя досі разом через маму Раяна – Теммі Рейнольдс. Вона – настільки класна, що Блейк, аби бути поруч з нею, залишається з її сином.

Вона дуже контролює. Ні, вона найкраща. Мені так пощастило. Єдина причина, чому я з ним, – це щоб бути з нею,

– заявила Блейк.

Варто зауважити, що подружжя відоме своїми взаємними приколами. Тому такі заяви – абсолютно у їхньому стилі.

Шанувальники – просто у захваті від витівок цих двох. Їх називають найкращою парою США та й загалом світу. Варто зауважити, що навіть чуток про їхнє розлучення, які так енергійно поширюють про зірок, ще не було. Схоже, що у Блейк та Раяна вірять всі. Подружжя – абсолютно щасливе разом й виховує чотирьох дітей.