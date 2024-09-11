Три подруги побилися на весіллі за букет нареченої: момент потрапив на відео

Існує приказка, що яке весілля без бійки. Подруги нареченої на весіллі у Боснії та Герцеговині вирішили не відставати від традицій. Вони жорстко зчепилися за букет.

Спершу нічого не віщувало біди. Гості веселилися й насолоджувалися кожною миттю свята. Аж доки наречена не зібралася кидати букет.

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Мила традиція перетворилася у бійку

Найактивніше у битву за букет вступили 3 дівчат. Всі вони були вбрані у розкішні сукні, водночас це не завадило їм різко підстрибнути й намагатися схопити букет. Далі подруги нареченої впали на підлогу й почали штовхатися, аби відібрати букет.

Ведучий спробував втрутитися. Він запропонував нареченій кинути букет ще раз. Однак дівчата у той момент нікого не слухали. Зрештою, наречена втрутилася й намагалася заспокоїти подруг. Проте на неї також не було жодної реакції. Нарешті дівчина у чорній сукні виборола букет.

Подруги нареченої побилися за її букет: дивіться відео

Користувачі мережі зауважили, що цих дівчат запросто можна відправляти на Олімпійські ігри. Вони точно повернуться з перемогою. Окрім того, люди жартують, що хотіли б побачити кавалера дівчини у чорній сукні: за шлюб з ким вона так відчайдушно боролася.