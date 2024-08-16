Наречена пішла від коханого у першу шлюбну ніч: причина змусила всю планету їй співчувати

Весілля – це завжди казка. Іноді – прекрасна, а іноді – моторошна. Наречена не витримала свята й пішла від коханого просто у шлюбну ніч через його батьків.

Клер поділилася своєю історією на популярному форумі Reddit, розповідає Love 24. Вона зауважила, що у свій в теорії найщасливіший день життя почувалася небажаною та непотрібною. Від весілля залишилися вкрай гнітючі спогади.

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Як найщасливіший день став кошмаром для Клер

До дня Х Клер готувалася цілий рік. Вона хотіла, аби все було просто ідеально. Однак не врахувала, що у батьків нареченого – інші плани. Вони мали твердий намір змусити наречену страждати.

Загалом надміру близькі стосунки коханого з його родичами завжди були проблемою для Клер. Майбутнє подружжя зростало та дорослішало у різних країнах та різних культурах. Однак, зрештою, коли чоловік навчився виставляти кордони, Клер прийняла його освідчення.

Зрештою, конфлікт з родичами чоловіка змусив її плакати просто у день весілля. Все тому, що родичі нареченого самостійно змінили весільний декор та квіти, які Клер добирала місяцями. Наречений став на бік родичів. Це остаточно зламало Клер.



Родичі нареченого замінили весільний декор Клер / Unsplash

Шлюбна ніч закінчилася тим, що я відчула себе осторонь і вирішила провести час якомога далі від свого нового чоловіка. Більше не могла витримати… Мені потрібно було більше часу та місця і я залишилася з другом на наступні дні,

– розповіла вона.

Користувачі мережі з різних куточків світу підтримали Клер. Ситуацію вони назвали просто жахливою, а вчинок родичів – неприпустимим.