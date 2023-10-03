Той, з ким можна почитати: історія кохання Ані Тейлор-Джой та її чоловіка Малкольма Макрея

Зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой вийшла заміж за свого бойфренда-музиканта Малкольма Макрея. Урочистості відбулися цими вихідними у Венеції.

ЗМІ повідомляють, що молодята святкували у колі рідних та друзів. Аня була у довгій фаті від Dior, виготовленій на замовлення і прикрашеній квітами та маленькою пташкою. Розповідаємо історію знайомства новоствореної зіркової родини.

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Аня та Малкольм познайомилися у березні 2021 року на прем'єрі серіалу "Ферзевий гамбіт". За два дні музикант написав пісню і присвятив її акторці.

"Дуже хочу побачити тебе знов" – так називалася композиція і не складно здогадатися, що Макрей мріяв про другу зустріч з Тейлор-Джой. За місяць після першої зустрічі, Аня в одному зі своїх інтерв'ю згадала про свого партнера, але не називала конкретне ім'я.

Лише за рік після знайомства Аня та Малкольм уперше публічно з'явилися разом на вечірці Vanity Fair Oscar. А згодом чоловік у своєю Інстаграмі опублікував спільний знімок, де написав, що "пишається цією дівчинкою".

У квітні акторка зізнавалася одному виданню, що їй дуже комфортно зі своїм обранцем. Бо нарешті вона знайшла того, хто сидітиме мовчки разом з нею під час читання.

Я сказала своєму партнеру, що це моє хобі. Я люблю читати. Йому це сподобалося, тому що він такий самий. Нам фактично 80 років і 7 одночасно, і це працює дуже добре,

– зазначила вона.