Після 6 років шлюбу: жінка у старому кросівку знайшла головний секрет чоловіка

Іноді роками можна жити з людиною й не зауважувати важливих деталей. Анна Меллор розповіла у тіктоці свою історію. Головний секрет чоловіка Анна виявила... у старому кросівку.

Своє відео Анна назвала "Я щойно дізналася про секрет, який мій чоловік Рорі приховував від мене шість років". Воно зібрало тисячі переглядів за лічені години. Людей страшенно заінтригувало, що ж так старанно приховував Рорі.

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Секрет чоловіка Анна дізналася, коли перебирала взуття. У старих кросівках Fila вона знайшла записку, у якій мовилося: "мені у Fila – набагато краще, коли ти поруч".

Анна відразу кинулася до Рорі й розповіла йому, що знайшла романтичне послання. Чоловік дуже здивувався, він запитав: "ти – зараз серйозно?". Як з'ясувалося, упродовж 6 років Рорі залишав записки з приємностями для коханої у її взутті.

Спершу Анна подумала, що Рорі жартує. Але коли перевірила старі туфлі й кросівки, була просто вражена: у кожній парі чоловік заховав записку.

Анна вирішила поділитися цією історією у мережі. Жінка зізнається: вчинок Рорі – одна з наймиліших речей, яку тільки можна собі уявити.