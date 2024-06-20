З першого погляду й назавжди: як Ярмоленко зустрів кохання життя на київській дискотеці

Андрій та Інна Ярмоленки перебувають у шлюбі вже 13 років. Подружжя виховує трьох синів. Шанувальники зауважують, що цю сім'ю справедливо можна назвати ідеальною.

Як футболіст Ярмоленко досягнув неабияких висот. Окрім того, йому вдалося збудувати щасливе сімейне життя з жінкою своєї мрії. Одна доленосна зустріч на дискотеці змінила все й подарувала море щастя. Love 24 розповідає, що відомо про цю історію.

Зверніть увагу Найкрасивіша пара українського футболу: як Олександр Зінченко завоював серце Влади

Як Ярмоленко зустрів своє кохання

Ще зовсім юні Андрій та Інна зустрілися на дискотеці у київському Гідропарку. Чарівна брюнетка, яка відпочивала у колі подруг, відразу привернула увагу футболіста. Зрештою, Андрій запросив прекрасну незнайомку на танець. Залишається тільки гадати, чи здогадувався він цієї миті: перед ним – майбутня дружина й кохання життя.

Інна зізнавалася, що Андрій їй теж відразу сподобався. Вона оцінила те, як скромно та красиво він запросив на танець. Наприкінці вечора Андрій попросив в Інни номер телефону та майже відразу поїхав з Києва у Черкаси до батьків. Це трішки відтермінувало другу зустріч. Однак Андрій та Інна часто зідзвонювалися, щоб поговорити про все на світі.

На той час Андрій лише перебирався до Києва й робив перші кроки у кар'єрі. Інна навчалася на спеціаліста з міжнародних відносин та паралельно працювала.

Андрій сказав мені, що трохи захоплюється футболом, але я не думала, що трохи – це все його життя,

– розповідала Інна.

Заборона відвідувати матчі й доленосний гол

Цікаво, що у перший час Андрій не пускав Інну на свої матчі. Однак все змінилося під час зустрічі збірних України та Італії (U-19). Андрій дозволив Інні прийти його підтримати й, щойно кохана, яка трішки спізнилася, вийшла з таксі, забив гол. З того часу Інна вільно з'являється на трибуні.



Присутність коханої окриляє футболіста / Фото з інстаграму Інни Ярмоленко

Освідчився Андрій напередодні четвертої річниці знайомства. На той час закохані вже декілька років жили разом. Інна відповіла доленосне "так". Весілля відбулося у 2011 році. Вінчалися молодята у Михайлівському соборі в Києві, й цю церемонію Інна вважає набагато важливішою, аніж штамп у паспорті.



Одружилися закохані у 2011 році / Фото з інстаграму Інни Ярмоленко

"Прожити все життя, обіймаючи"

Ось вже 13 років Ярмоленки щасливі разом у шлюбі. Подружжя виховує трьох синів. Інна зізнається, що іноді буває складно через постійні розлуки, однак загалом їхня сімейна історія – дуже цікава та щаслива. Вітаючи коханого з річницею весілля, Інна зауважила, що хоче "прожити все життя, обіймаючи його".



Подружжя виховує трьох синів / Фото з інстаграму Інни Ярмоленко

Єдиним недоліком у характері чоловіка Інна називає надмірну запальність.

Коли у футболі все добре, у сім'ї теж добре, коли погано – це переноситься й на сімейне життя,

– зауважила вона.

Інна зауважує, що не дає порад чоловікові у футболі. Вона вважає, що не настільки розуміється у цьому виді спорту, аби обговорювати його на рівних. Водночас завжди готова мудро вислухати.