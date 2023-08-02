Метелики в животі, – 49-річний Андрій Данилко неочікувано заговорив про кохання

Андрій Данилко є одним з найпопулярніших холостяків в українському шоу-бізнесі. Артист вкрай рідко говорить про особисте життя, однак в новому інтерв'ю розсекретив, як на нього впливає стан закоханості.

Напередодні 49-річчя артист розповідав, що вже не переживає, що особисте життя не склалося. Він вже не сподівається знайти другу половинку й прийняв те, що залишиться самотнім.

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Як кохання впливає на Андрія Данилка

Однак Данилкові знайоме це прекрасне почуття – закоханість. Виконавець зазначив, що закохана людина завжди змінюється. Зокрема, відчуває "метелики в животі".

Я вже, напевно, не пам'ятаю. Ну, я жартую, звичайно, пам'ятаю. Метелики в животі? Але ми стаємо краще на якийсь момент, поки не розлучимося. Але в цей момент, мені здається, – у мене це як елемент того, що маю момент створювати. Люди, які у цій професії, – вони закохуються, щоб були емоції,

– поділився артист.

Андрій Данилко про кохання: дивіться відео онлайн

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