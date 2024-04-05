Без першого поцілунка не обійшлося: жінка влаштувала церемонію й одружилася сама із собою

Американка Данні повела під вінець найважливішу людину у своєму житті – себе. Жінка влаштувала абсолютно традиційне весілля: з букетом нареченої та весільними обітницями. Єдине, кого не було на весіллі, – нареченого.

Данні зізналася, що з дитинства не розуміла, чому обов'язково жінка має вийти заміж за чоловіка. Набагато доречнішим їй видавалося підтвердили любов до самої себе.

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Люди можуть піти, а ти – завжди залишаєшся з собою

Упродовж років Данні працює тренеркою іміджу тіла. Окрім того, жінка – активна прихильниця бодипозитиву. Вона вирішила на власному досвіді показати, як варто любити себе. Тому Данні влаштувала весільну церемонію.

Жінка прочитала весільні обітниці власному відображенню у дзеркалі, а тоді – поцілувала його. Також на весіллі не обійшлося без букета нареченої та запальних танців.

Моє весілля полягало в тому, щоб звільнитися від речей, які заважали мені полюбити себе. Я нікому не завдаю шкоди. Я провела багато часу сам із собою, ходила на побачення. Просто намагалася дізнатися, що мені подобається,

– наголосила Данні.

Вона зауважила, що витратила на весілля близько 4 тисяч доларів і взагалі не шкодує про це. Данні наголосила: найособливішим моментом для неї став вихід до вівтаря. Від емоцій цієї миті просто перехоплювало подих.