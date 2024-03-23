Сльози, скандали і дуже багато драми: історія кохання князя Альбера II і княгині Шарлін з Монако

Монако – крихітне князівство на півдні Європи. Зазвичай там дуже спекотно – і не лише через температуру повітря. Місцеві royals – князь Альбер II та княгиня Шарлін – регулярно опиняються в епіцентрі уваги світових ЗМІ. А їхня історія кохання пережила злети й падіння гідні справжніх американських, тобто монакських гірок.

Князь Альбер II зійшов на престол Монако у 2005 році. Тоді помер його батько – князь Реньє III. Варто зауважити, що його дружиною й матір'ю Альбера була легендарна Грейс Келлі. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя князя Монако Альбера II та його історію кохання з княгинею Шарлін.

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Тривалий час особисте життя Альбера II було однією з топ-тем для шанувальників європейських royals. Князь навіть отримав "титул" – "принц плейбой". Свого часу йому приписували романи з Наомі Кемпбелл, Клаудію Шиффер та Кайлі Міноуг. Окрім того, Альбер II визнав двох позашлюбних дітей. Однак, за законами Монако, вони не мали права претендувати на престол князівства. Тому тривалий час спадкоємицею Альбера II вважалася його старша сестра Кароліна.

Хто вона – княгиня Монако

Зрештою, у 2010 році 52-річний князь Альбер II таки заручився. Обраницею князя стала 32-річна Шарлін Віттсток. На той час вона була справжньою зіркою у світі спорту. Шарлін професійно займалася плаванням й виступала на Олімпійських іграх за ПАР.

ЗМІ розповідали, що Альбер II та Шарлін власне й познайомилися на спортивних змаганнях. Декілька років пара не афішувала свої стосунки. Першим вау-виходом Альбера II та Шарлін стала поява пари на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Лондоні у 2011 році.

А вже у липні 2011 року світ, затамувавши подих, спостерігав за весіллям Альбера II та Шарлін.

Шарлін – наречена зі сльозами на очах

За лічені дні до весілля мало не спалахнув грандіозний скандал. Причиною було те, що чим менше часу залишалося, тим більше Шарлін вагалася, чи потрібен їй цей шлюб. Французькі ЗМІ повідомляли, що майбутня княгиня Монако навіть зробила декілька спроб втечі. Зокрема, під час примірки весільної сукні у Парижі та з аеропорту у Ніцці. Ба більше, видання Le Journal du Dimanche навіть заявило, що Шарлін просила прихистку у посольстві ПАР у Парижі.

Зрештою, Альбер II та Шарлін начебто досягли згоди: 1 липня у Монако відбулася цивільна весільна церемонія, а 2 липня – розкішне вінчання. Шарлін у сукні від Джорджо Армані виглядала, як мрія. Однак її очі блищали від сліз. Французька преса назвала Шарлін "сумною княгинею".

Ходили чутки, що причиною втеч та сліз Шарлін були начебто зради Альбера II. ЗМІ наголошували: Шарлін сподівалася, що після заручин князь берегтиме вірність, але цього не сталося. Підтверджень цієї інформації не було. А десять років потому Шарлін пояснить, чому плакала.

Усе було настільки приголомшливим, і через чутки виникли змішані емоції, й, очевидно, напруга наростала, і я розридалася відразу після церемонії. А потім я ще раз розплакалася, бо подумала: "О ні, тепер весь світ бачив, як я плачу,

– заявила Шарлін.

Весілля Альбера ІІ і Шарлін: дивіться відео

Подейкують, що під час медового місяця Шарлін та Альбер II ночували у різних готелях. Відтоді у ЗМІ час від часу з'явлися новини, що подружнє життя князя та княгині Монако тріщить по швах.

А далі було сімейне життя?

У 2014 році Шарлін та Альбер II сповістили радісну новину: вони чекають первістка. У подружжя народилися близнята: принц Жак та принцеса Габріелла. Тепер проблема з успадкуванням престолу Монако була розв'язана. Однак експерти наголошували: народження дітей "прив'язало" Шарлін до Альбера II, оскільки якщо вона захоче подати на розлучення, то ніколи не отримає опіки над Жаком та Габріеллою.

У 2021 році Шарлін зникла з радарів. Вона поїхала у ПАР, де мала пробути тиждень, а затрималася на місяці. За офіційною версією, княгиня Монако заразилася вушною інфекцією й фізично не могла прилетіти до Монако. Тоді ж вони з Альбером II вперше окремо відсвяткували річницю шлюбу.

Тривалий час Шарлін не виходила у світ. Альбер II виконував свої обов'язки й іноді брав на заходи маленьких Жака та Габріеллу. Згодом Шарлін подякувала чоловіку за підтримку й наголосила, що саме він допоміг їй пережити цей складний час.

Зараз Шарлін та Альбер II продовжують працювати на благо Монако. За даними ЗМІ, вони уклали договір й залишаються разом як партнери по престолу, але не кохані. Однак реальних доказів цього – немає. Можливо, вони подолали свої проблеми й щасливі разом.