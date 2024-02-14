Почуття на екрані та в житті: українські та голлівудські пари, які закохалися по-справжньому

Почуття на екрані між акторами нерідко переростають у справжнє кохання. До Дня святого Валентина ми вирішили розповісти про сценічні пари, які вразили стріли Амура.

Удаючи кохання на камеру, складно не закохатися по-справжньому. Багато акторів, які грали закоханих у кіно, залишилися разом і після завершення зйомок. Більше про них читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Романтично, але не банально: 5 ідей, як провести День святого Валентина

Джонні Депп і Вайнона Райдер

Джонні Депп та Вайнона Райдер зіграли закоханих у культовому фільмі "Едвард руки-ножиці". Насправді у той час вони вже перебували у стосунках. Вайнона відмовилася від зйомках у фільмі про мафію, аби разом з коханим працювати над фільмом "Едвард руки-ножиці".

26-річний Джонні Депп казав, що закохався у Вайнону з першого погляду. Він навіть освідчився дівчині, якій на той момент було лише 16 років. Пара була страшенно закохана, та до весілля діло так і не дійшло. Обоє акторів перебували на початку розвитку своєї кар'єри, то ж, ймовірно, не змогли справитися з напруженим графіком.

Депп – був першим коханням юною Вайнони. Після розриву з ним дівчина звернулася за допомогою до психотерапевта, адже важко переживала кінець стосунків.



Депп та Райдер на прем'єрі фільму "Едвард руки-ножиці" / Getty Images

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Почуття між акторами спалахнули на зйомках серіалу "Клан ювелірів" у 2015 році, де вони грали закохану пару. Андрій одразу сподобався Наталі. В інтерв'ю "Караван історій" вона казала, що коли вперше побачила його, то подумала: "Ось такий чоловік мені потрібен". Та Федінчик був одружений у той час, то ж Наталя вирішила, що одружений чоловік – не для неї.

Однак почуття між акторами ставали сильнішими й Андрій зізнався своїй дружині, що покохав партнерку по знімальному майданчику. Наталя була вражена сміливим вчинком актора й ще більше ним захопилася.

У 2017 році закохана пара вирішила одружитися на Мальдівах. Церемонія була дуже романтична та інтимна – лише для двох. Пізніше молодята розписалися у Києві й відсвяткували з рідними. Згодом святкували і втретє – на весільному фестивалі.



Актори одружилися на Мальдівах / Фото Наталки Денисенко

Через кілька місяців Наталя народила сина, якого назвали на честь батька – Андрій.

Щасливе життя подружжя назавжди змінила війна. Після 24 лютого 2022 року Андрій вступи у Збройні Сили України й став на захист Батьківщини. Зараз Наталя та Андрій бачаться рідко і тому ще більше цінують миті, проведені разом.

Цікаво Відкрийте секрети вашого серця: психологічний тест до Дня Святого Валентина

Міла Куніс та Ештон Катчер

Ця солодка парочка зіграла закоханих ще у 1998 році, коли Мілі Куніс було лише 14 років. Цікаво, що перший поцілунок майбутнього подружжя відбувся на камери.

Мені було 19 років, а Мілі – 14. Я робив за неї домашню роботу з хімії. І так, я був першим чоловіком, з яким вона поцілувалася, причому цей поцілунок увічнений в телешоу. Насправді все було дуже дивно. Я сумнівався в законності своїх дій. Я був 19-річною дитиною, а вона годилася мені в молодші сестри,

– розповів Ештон Катчер.

Та у той час вогник кохання між ними ще не виник, й актори розійшлися, як кораблі у морі. Пара возз'єдналася у реальному житті аж у 2012 році. Міла та Ештон планували не поспішати, адже він щойно розлучився з акторкою Демі Мур, а вона завершила тривалі стосунки з Маколеєм Калкаєм. Та встояти перед коханням пара не змогла і їхні стосунки швидко стали серйозними.



Міла Куніс та Ештон Катчер разом вже 12 років / Фото Getty Images

У 2014 році Міла народила Ештону доньку, а у 2015 році молоді батьки одружилися. Зараз акторська пара виховує ще сина, який народився через 2 роки після весілля. Подружжя активно займається благодійністю й підтримує Україну.

Раян Гослінг та Єва Мендес

Фраза про те, що щастя любить тишу, ідеально описує стосунки Раяна Гослінга та Єви Мендес. Актори зіграли закохану пару у 2011 році, й одразу після зйомок екранне кохання перетворилося у справжнє. Зіркова пара рідко разом з'являється на публіці й майже не публікує спільні світлини у соціальних мережах. Вони воліють тримати особисте життя у таємниці.

Відомо, що у Раяна та Єви є двоє доньок. Мендес навіть довелося взяти паузу в акторській кар'єрі, щоб виховувати доньок. Коли у 2017 році Гослінг отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Ла-Ла Ленд", то сказав, що у всьому завдячує дружині.

Хоч пара разом вже близько 13 років, та одружилися вони тільки у 2022 році.

Рекомендуємо Вечеря від Клопотенка й настрій від Жадана: до Дня закоханих запустять романтичний експрес

Катерина Тишкевич та Валентин Тимусяк

Ця українська парочка разом знімалася у серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Швидка допомога", а згодом стало відомо, що екранні почуття Катерина Тишкевич та Валентина Тимусяка справжні. У 2019 році актори одружилися.

До речі, ще коли пара тільки зустрічалася, Валентин одного разу порвав стосунки з Катериною. Та він одразу ж повернув кохану, коли вона викликала у нього ревнощі.

Він перший чоловік і єдиний, який мене кинув, тому я його на собі й одружила. Це було боляче. Я плачу, а потім думаю, чого я плачу, треба його провчити,

– розповіла Катерина.

Щасливе життя молодят тривало не довго – Катерина сильно захворіла. Вже багато років акторка страждає через сильні головні болі, а кілька місяців тому вона навіть потрапила у реанімацію у важкому стані. Зараз Катерина лікується у США. На щастя, у неї є люблячий чоловік, який її завжди підтримує.