Уже не діти: якими були весілля найпопулярніших зірок Disney

Ми усі пам'ятаєте підліткові серіали від Disney, які українцям показували по телевізору. Актори, які зіграли улюблених персонажів, уже давно не діти. Ба більше, у декого вже давно є власні діти.

24 Канал створив підбірку з весільними фотографіями акторів, які знімалися у популярних фільмах та серіалах від Disney.

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Гіларі Дафф

Американська співачка та акторка Гіларі Дафф, кар'єра якої стрімко розвивалася у нульових, була одружена двічі. У 2010 году вона вийшла заміж за канадського хокеїста Майка Комрі й народила первістка – Люка. Однак через 6 років пара розлучилася. Ймовірно, причиною такого рішення стала алкогольна залежність чоловіка.

У 2019 році Гіларі одружилася зі співаком Меттью Кома. У подружжя народилося двоє дітей, а нещодавно Гіларі повідомила про свою четверту вагітність. Акторка успішна і в сімейних справах, і в робочих, адже у 2022 році вона знялася в головній ролі серіалу "Як я зустріла вашого батька".

Деббі Раян

30-річна акторка Деббі Раян знімалася у багатьох фільмах та серіалах від Disney: "Радіо бунтарка", "16 бажань" тощо. Найбільше вона прославилася завдяки ролі няні Джессі в однойменному серіалі, зйомки якого тривали з 2011 по 2015 роки.

У 2019 році акторка одружилася з барабанником відомого американського гурту Twenty One Pilot – Джошем Даном.

Джо Джонас

Актор фільму "Рок-табір" та серіалу "Jonas brothers" Джо Джонас у 2019 році одружився з зіркою культового серіалу "Гра Престолів" Софі Тернер. У подружжя народилося двоє доньок. Однак шлюб тривав не довго – 4 роки.

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Нік Джонас

Інший з братів Джонас – Нік – у 2018 році вразив усіх розкішним триденним весіллям з індійською моделлю та акторкою Пріянкою Чопрою. Закоханій парі вдалося поєднати християнські та індуїстські весільні традиції.

Кевін Джонас

Та найшвидше з братів одружився найстарший – Кевін. Ще у 2009 році він заприсягнувся у вічному коханні Даніель Джонас. Подружжя досі щасливе разом й виховує двох доньок.

Девід Генрі

Зірка серіалу "Чарівники з Вейверлі" Девід Генрі одружився з Марією Кехіл у 2017 році. На пишне святкування актор запросив свою екранну "сестру" – Селену Гомес. Колеги упродовж 2007 – 2012 років грали рідних брата й сестру у "Чарівниках з Вейверлі".

Джейсон Ерлз

46-річний актор Джейсон Ерлз прославився завдяки ролі брата Майлі Стюарт у популярному серіалі "Ханна Монтана" – Джексона Стюарта. У 2017 році Ерлз одружився з Кеті Драйсен.

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Ешлі Тісдейл

Ешлі Тісдейл найбільше відома завдяки ролям у фільмі "Шкільний мюзикл" та серіалі "Все тіп-топ або життя Зака і Коді". У 2014 році знаменитість одружилася з Крістофером Френчем, а у 2021 році повідомила про вагітність. Відомо, що у подружжя народилася донька.