Містер Грей вже не той: аферист з Tinder обікрав жінок 100 тисяч доларів

Не встигли ми забути про афериста з Tinder, як з'явився ще один. Цього разу – містер Пітер Грей. Він видурив у жінок 100 тисяч доларів.

На жаль, у 2024 році все частіше з'являються аферисти-коханці у соцмережах. Вони полюють за гаманцями жінок й, обіцяючи романтичну казку, видурюють колосальні суми. Часто шахраї ховаються за масками відомих людей. Зокрема, "засвітилися" фейкові Роберт де Ніро та Ілон Маск.

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Що відомо про нового афериста з Tinder

Новий аферист з Tinder – Пітер Грей – обманював жінок та оформлював на їхнє ім'я кредити. Мовиться про тисячі фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінга – 49,28 гривні). Дівчина, яка постраждала від дій афериста, зауважила, що він "повністю зруйнував її життя".

Одна з постраждалих від дій Грея – Джессіка (ім'я змінене з міркувань безпеки) – розповіла, що познайомилася з аферистом у Tinder. Це сталося невдовзі після того, як дівчина розірвала стосунки, які тривали 6 років. Джессіка зізналася, що Грей – не її типаж, однак на той час вона потребувала когось, хто зможе вислухати та розрадити.

Аферист з Tinder діяв дуже наполегливо. Вже на третьому побаченні він запросив Джессіку до себе додому. Коли дівчина відійшла до вбиральні, її сумка залишилася на столі.

Я пішла в туалет і залишила свою сумку на столі. А він тим часом сфотографував мої водійські права і обидві банківські картки,

– розповіла дівчина.

Про схожі афери повідомили й інші постраждалі від афериста з Tinder. Загалом він взяв кредити на близько 100 тисяч доларів. Одній з дівчат навіть скасували іпотеку. Грей зруйнував її життя.

У Tinder вже заявили, що "допомагають запобігти й попередити користувачів про потенційне шахрайство за допомогою штучного інтелекту та безпосереднього втручання".