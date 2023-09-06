Так, під час одного із крайніх шоу Адель допомагала вагітній фанатці обрати ім'я для її майбутньої дитини і таким чином зізналася про свої вподобання. В мережі почали подейкувати про другу вагітність зірки – чи так це.

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Дитина у наступному році

Адель зізналася, що теж дуже хоче стати мамою удруге і коли чує ім'я, яке їй подобається, одразу записує його у свій телефон. Ба більше – співачка наголосила, що вона не проти хлопчачих імен для дівчаток.

Так, у фавориті артистки імена Паркер та Спенсер. А в ході розмови вона назвала ще й Рей – за те, "що воно пишеться, як хлопчаче". Тож чи справді світова зірка при надії? У 2022 році на шоу Грема Нортона вона заявляла, що має великий план на 2023 рік, пише видання Hello!

Я хочу дитину в наступному році. У мене є плани на наступний рік. Уявіть, якщо мені доведеться скасувати шоу, тому що у мене народиться дитина,

– зухвало відповідала вона.

До слова, Адель уже виховує сина Анджело від першого шлюбу із Саймоном Конекі. З ним жінка скандально розлучилася у 2019 році. Основною проблемою став поділ майна і статки Адель, на які вона не складала шлюбний договір з екскоханим.

Наразі артистка заручена зі спортивним агентом Річем Полом. Його статки оцінюють у 120 мільйонів доларів.

Вже за чотири місяці після офіційного підтвердження стосунків, Адель з'явилася на публіці із гігантською каблучкою на відповідному пальці. Утім, зірка всіх вперто запевняла, що поки незаміжня. У травні 2022 року вона показала ймовірний будинок з Річем.

Подейкували, що їхнє весілля має відбутися наприкінці літа 2023 року. А сама співачка наголошувала, що дуже хоче заміж за Річа, мати ще дітей та стати домогосподаркою.

Я ніколи не була так закохана. Я одержима ним. Я точно хочу мати більше дітей,

– наголошувала вона для видання ELLE.

Але поки, як бачимо, у пріоритеті зірки робота, сцена та виступи і вона не менше від цього задоволена.