Дівчина відкусила язик колишньому під час "останнього поцілунку"

Модель Адаю Лопес затримали в Іспанії. Декілька місяців вона переховувалася після того, як відкусила частину його язика. Адая заявила, що діяла з метою самозахисту.

Дівчину затримали на курорті Коста-Брава. Тепер дівчина проведе за ґратами 6 років. Після озвучення вироку вона декілька місяців переховувалася.

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Деталі інциденту

Адая та чоловік на ім'я Аарон познайомилися у мережі. Модель розповіла, що потерпала від домашнього насилля. Адая заявила, що у момент, коли вона відкусила язика, намагалася врятуватися: Аарон намагався її втопити. Однак суд визнав винною саме модель.



Адая проведе 6 років за ґратами / Daily Star

Мовиться, що Адая вмовила Ааарона про "останній поцілунок", а тоді використала свої зуби, "як кліщі". Вона вирвала частину язика колишнього. Повідомляють, що це завдало проблем Аарону. Чоловікові знадобилася медична допомога. Окрім того, він втратив здатність розрізняти солону та солодку їжу.

Адая мала прибути до в'язниці упродовж 15 днів. Водночас дівчина вирішила втекти. Тривалий час її намагалися розшукати. Ходили чутки, що Адая насправді виїхала до Таїланду. Однак згодом її раптом упіймали в Іспанії. Там Адая ніжилася на пляжах Коста-Брава. Тепер їй надовго доведеться забути про відпочинок.