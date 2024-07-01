Девушку задержали на курорте Коста-Брава. Теперь девушка проведет за решеткой 6 лет. После озвучивания приговора она несколько месяцев скрывалась.

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Детали инцидента

Адая и мужчина по имени Аарон познакомились в сети. Модель рассказала, что страдала от домашнего насилия. Адая заявила, что в момент, когда она откусила язык, пыталась спастись: Аарон пытался ее утопить. Однако суд признал виновной именно модель.



Адая проведет 6 лет за решеткой / Daily Star

Говорится, что Адая уговорила Ааарона о "последнем поцелуе", а тогда использовала свои зубы, "как клещи". Она вырвала часть языка бывшего. Сообщают, что это нанесло проблемы Аарону. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Кроме того, он потерял способность различать соленую и сладкую пищу.

Адая должна была прибыть в тюрьму в течение 15 дней. В то же время девушка решила скрыться. Долгое время ее пытались разыскать. Ходили слухи, что Адая действительно выехала в Таиланд. Однако впоследствии ее вдруг поймали в Испании. Там Адая нежилась на пляжах Коста-Брава. Теперь ей надолго придется забыть об отдыхе.