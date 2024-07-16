Перший та єдиний чоловік: як Ада Роговцева закохалася у викладача і прожила з ним 46 років

Геніальна українська акторка Ада Роговцева 16 липня святкує свій 87-й день народження. На жаль, жінка вже багато років тому втратила свого коханого, та почуття її до чоловіка не згасли досі.

Студентка й одружений викладач

Love24 розповідає щемливу історію кохання Ади Роговцевої та її єдиного чоловіка – актора і викладача Костянтина Степанкова.

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Майбутнє подружжя познайомилося, коли Ада вчилася у Київському театральному інституті імені Івана Карпенка-Карого. Старший на 9 років Степанков був куратором групи акторки. За харизматичним викладачем бігали усі студенти, однак він на той час був одружений. Ада зізналася – у них не було кохання з першого погляду.

Кость Петрович – перший і єдиний чоловік у моєму житті. Ми були пов'язані однією професією і розуміли один одного. Ось і прожили так довго. Це не було кохання з першого погляду, бо він був одружений і дуже красивий. До нього липли дівчата й через рік сама потрапила у ті тенета,

– розповіла Роговцева.

Спершу закохані приховували свої стосунки, а після розлучення Степанкова вони одружилися у 1959 році. Аді на той час було 22 роки, а Костянтину – 31 рік. На весіллі була лише хвора мати Ади, а бабусі наречений онуки не сподобався. До нестями закохана Ада забрала з дому ковдру і виделку і пішла за чоловіком.



Ада Роговцева з чоловіком Костянтином Степанковим / Фото з фейсбуку акторки

Перші труднощі у шлюбі акторів

І чоловік, і дружина мали успішні кар'єри, але заможно не жили. Та попри все, подружжя було щасливим. Перші труднощі у їхньому житті розпочалися, коли Степанков захворів на туберкульоз. Тоді він них відвернулися навіть найближчі друзі, але жінка знала – кохання обов'язково переможе. Так і сталося.

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Степанков завжди виділявся на тлі інших акторів, то ж навіть після одруження з Роговцевою жінки від нього шаленіли. При цьому сам чоловік до нестями був закоханий у свою дружину. У їхній сім'ї діяло правило – "Ада хоче". Степанков виконував будь-які примхи коханої, хоча сам був дещо відсторонений.

У 1962 році акторка народила чоловіку первістка, якого назвали на честь батька – Костянтин. Через 10 років сім'я поповнилася донькою Катериною. Акторське подружжя отримало звання народних артистів СРСР і було дуже щасливим.



Ада Роговцева з чоловіком і дітьми / Фото з фейсбуку Ади Роговцевої

У серці Ади Роговцевої – один чоловік

У 2004 році Ада втратила кохання всього свого життя – Костянтин помер у віці 76 років. Велика втрата спонукала акторку до написання книги, яку вона назвала "Мій Костя". У тексті жінка зізналася, що їхнє життя не завжди було безхмарним – Степанков мав тягу до алкоголю і через шалену жіночу увагу зраджував дружину. Та попри все, він залишився для Роговцевої коханим та єдиним.

З часу смерті Степанкова минуло 20 років, але Роговцева більше не одружувалася. У її серце досі один чоловік – її Костечко.