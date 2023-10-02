7 речей, які зроблять ваш секс чудовим

Гарне сексуальне життя – один із компонентів здорових стосунків. Воно впливає на фізичне та психічне здоров'я.

Але є різниця між просто хорошим сексом і чудовим. І тут не про оргазм наприкінці. Експертка з питань сексу та стосунків Аннабель Найт перелічила декілька пунктів, які точно вас здивують!

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7 основ для чудового сексу

Ваш головний статевий орган – мозок. Найкращий секс відбувається, коли у вас є глибокий зв'язок із вашим партнером, стверджує вона. 48% чоловіків і 39% жінок вважають, що саме любов є фактором досягнення сексуального щастя.

Не відкидайте у глибоку скриню розмову. Якщо партнер вам симпатичний, але ваша історія у спальні бажала б мати кращий фінал – скажіть про це. Поговоріть одне з одним, визначте, що вас збуджує і дозвольте собі це робити.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex® , які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Поцілунки є не менш важливими у цій історії. Це ідеальний спосіб встановити близькість. Вони завжди починають будь-яку сексуальну активність. Не важливо як саме (з легким кусанням чи глибокою романтикою) – головне, щоб вашому партнеру подобалося це.

Не очікуйте щоразу фантастичного сексу. Насолоджуйтеся ним, але не забувайте цінувати просто хороші моменти.

Секс, як їжа. Щоразу вечеряти однаковою їжею і це стане рутиною. Так само й інтимні стосунки. Багато пар можуть застрягнути в одній колії. Аннабель Найт радить змінити кімнати, місце вашого перебування, насолодитися одне одним вранці замість вечора. Або навіть урізноманітнити своє життя секс-іграшками.

До речі, про них. 7 з 10 жінок потребують додаткової стимуляції для досягнення оргазму. Тому аби обоє отримали задоволення – використовуйте спеціальні допоміжні засоби.

І вологе завжди краще. Використовуйте інтимні гель-змазки для чудового сексу. Вони урізноманітнюють ваш статевий акт і створюють незабутні відчуття. До речі, тут ми розповідали як правильно обрати лубрикант.