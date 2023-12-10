7 ознак того, що ви перебуваєте у нещасливому шлюбі

У багатьох одружених пар наступає момент, коли їхній шлюб переживає кризу. Однак тут дуже важливо зрозуміти – у вас просто складні часи, чи ви дійсно перебуваєте у нещасливому шлюбі?

Труднощі не означають, що вашому шлюбу прийшов кінець. Якщо ви любите свого партнера і хочете працювати над стосунками – то ви зможете налагодити шлюб. То ж як зрозуміти, чи ви загалом нещасливі чи це просто такий період – розповідають психологи.

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Секс – ваша єдина форма близькості

Інтимність має багато форм, і секс лише одна з них. Є інтелектуальна, романтична, духовна та емоційна близькості. Важливо усвідомлювати, що, хоча секс може покращити взаємини, надмірне акцентування на ньому може свідчити про намагання компенсувати інші недоліки стосунків.

Якщо спальня – єдине місце, де ви відчуваєте зв'язок, то це може свідчити про використання сексу як втечі від проблем, а не як повноцінного вираження близькості. Інвестуйте в емоційні та інтелектуальні зв'язки також.

Ви постійно погрожуєте розлученням

Секс-терапевтка з Південної Флориди Кароліна Патакі вважає поганим знаком погрози розлученням при кожній сварці. Використання розлучення як козиря є спробою повідомити, що ви чимось дуже незадоволені. У такому випадку краще щиро сказати про свої почуття та потреби.

Скажіть партнеру, що певні речі у стосунках потрібно змінити, або що завершення шлюбу є можливим наступним кроком для вас. Наприклад, якщо ваш партнер відмовляється від походу до психолога або не хоче активно працювати над проблемами у стосунках, можливо, буде доцільно встановити межу та повідомити, що розлучення може бути реальністю, якщо він не хоче працювати над стосунками.



Які є ознаки нещасливого шлюбу / Фото cottonbro studio, Pexels

У вас є фантазії про розлучення

Якщо ви регулярно уявляєте собі розлучення або одруження з іншою людиною, це означає, що ви розчаровані вашими стосунками. Такі фантазії свідчать про те, що ви погоджуєтеся з самою ідеєю життя без партнера. Це є однією з ознак нещасливого шлюбу.

Ви фантазуєте про зраду

Це нормально, якщо інші люди здаються вам привабливими. Однак, якщо думки про зраду у вас виникають часто – це тривожний дзвіночок.

Один із вас насправді зрадив

Шлюбна терапевтка Марні Фейерман вважає, що зрада не завжди означає кінець стосунків. Якщо ви з партнером схвалили рішення забути про неї і рухатися далі, то це цілком нормально. Однак деякі пари не можуть пережити зраду і постійно повертаються до цієї теми, хоча й нібито вирішили забути і жити далі. У такому разі розлучення дійсно може бути з одним з варіантів для вас.



Чи можна врятувати нещасливий шлюб / Фото cottonbro studio, Pexels

Партнер більше не ваша довірена особа

Кому першому ви телефонуєте, щоб поділитися важливою новиною? Якщо це не ваш партнер, то це погано. У деяких випадках люди не розповідають коханим про щось, бо раніше відчували певну відстороненість під час розмов. Або ж може бути, що ви просто відчуваєте більше захоплення від спілкування з іншими людьми.

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Вас дратує все, що робить партнер

Тривожним дзвіночком є те, коли вас починають дуже дратувати прості речі, які робить партнер. Наприклад, він голосно жує або багато часу проводить у ванній. У такому випадку варто звернутися до психолога, адже насправді причина вашого роздратування може бути значно глибшою.

Однозначна відповідь – так. Але для цього ви повинні зрозуміти, чи дійсно ви і ваш партнер хочете і далі бути разом. Якщо ви прагнете зберегти шлюб, то повинні докласти до цього чималих зусиль.