Трудности не означают, что вашему браку пришел конец. Если вы любите своего партнера и хотите работать над отношениями – вы сможете наладить брак. Так как понять, вы вообще несчастливы или это просто такой период – рассказывают психологи.

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Секс – ваша единственная форма близости

Интимность имеет много форм, и секс только одна из них. Есть интеллектуальная, романтическая, духовная и эмоциональная близость. Важно отдавать себе отчет, что, хотя секс может улучшить взаимоотношения, чрезмерное акцентирование на нем может свидетельствовать о попытке компенсировать другие недостатки отношений.

Если спальня – единственное место, где вы чувствуете связь, это может свидетельствовать об использовании секса как побега от проблем, а не как полноценного выражения близости. Инвестируйте в эмоциональные и интеллектуальные связи также.

Вы постоянно угрожаете разводом

Секс-терапевт из Южной Флориды Каролина Патаки считает плохим знаком угрозы разводом при каждой ссоре. Использование развода в качестве козыря является попыткой сообщить, что вы чем-то очень недовольны. В таком случае лучше искренне сказать о своих чувствах и потребностях.

Скажите партнеру, что определенные вещи в отношениях нужно изменить или что завершение брака является возможным следующим шагом для вас. Например, если ваш партнер отказывается от похода к психологу или не хочет активно работать над проблемами в отношениях, возможно будет целесообразно установить границу и сообщить, что развод может быть реальностью, если он не хочет работать над отношениями.



Какие признаки несчастливого брака / Фото cottonbro studio, Pexels

У вас есть фантазии о разводе

Если вы регулярно представляете себе развод или женитьбу на другом человеке, это означает, что вы разочарованы вашими отношениями. Такие фантазии говорят о том, что вы соглашаетесь с самой идеей жизни без партнера. Это один из признаков несчастливого брака.

Вы фантазируете об измене

Это нормально, если другие люди кажутся вам привлекательными. Однако, если мысли об измене у вас возникают часто – это тревожный колокольчик.

Один из вас действительно изменил

Брачная терапевт Марни Фейерман считает, что измена не всегда означает конец отношений. Если вы с партнером одобрили решение забыть о ней и двигаться дальше, это вполне нормально. Однако некоторые пары не могут пережить измену и постоянно возвращаются к этой теме, хотя и решили забыть и жить дальше. В таком случае развод действительно может быть с одним из вариантов для вас.



Можно ли спасти несчастливый брак / Фото cottonbro studio, Pexels

Партнер больше не ваше доверенное лицо

Кому первому вы звоните, чтобы поделиться важной новостью? Если это не ваш партнер, это плохо. В некоторых случаях люди не рассказывают любимым о чем-то, потому что раньше ощущали определенную отстраненность во время разговоров. Или может быть, что вы просто испытываете больше восхищения от общения с другими людьми.

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Вас раздражает все, что делает партнер

Тревожным звоночком является то, когда вас начинают раздражать простые вещи, которые делает партнер. К примеру, он громко жует или много времени проводит в ванной. В таком случае следует обратиться к психологу, ведь на самом деле причина вашего раздражения может быть гораздо глубже.

Можно ли возродить несчастливый брак? Однозначный ответ – да. Но для этого вы должны понять, действительно ли вы и ваш партнер хотите и дальше быть вместе. Если вы хотите сохранить брак, то должны приложить к этому немалые усилия.